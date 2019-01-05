慧眼看天下／中美貿易談判存變數　前景不樂觀

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

貿易戰在去年12月川習會後暫時停火90天，若中方未能在3月1日以前達成讓美方滿意的協議，川普政府就將對2千億美元大陸進口商品，從10%懲罰性關稅提高到25%。淡大國際戰略研究所所長李大中表示，目前距離貿易戰暫時停火的時限，只有不到兩個月的時間， 雙方預計1月7日重新展開談判。然而知識產權保護問題，一直是中美貿易的核心爭端之一，在談判的壓力下，大陸方面也釋出善意，包括全國人大常委會宣布將進行 ｢外商投資法立法審查｣，規定國家將不以行政手段強制外商｢技術轉移｣，不過現在看來美國似乎不買帳。

李大中補充，美股2018年卻隨著貿易戰開打後，而寫下金融危機以來表現最慘澹的一年，這讓把市場起伏視為施政績效指標的川普備感壓力，現在更傳出川普為了安撫市場，急於與大陸達成協議， 漸漸透露軟化跡象，不過他所指派的美國貿易談判代表賴海哲，對大陸態度一向強硬，加上有「最強鷹派」白宮貿易顧問助陣，都將成為談判的一大隱憂。

另外今年也是中美建交40周年，隨著世界格局的變化，外媒評論中美關係正經歷更大的挑戰，面對新的一年展開，台灣在國際上的立場，應該要怎麼樣取得平衡? 淡大國際戰略研究所所長李大中表示，現在台灣應該是如履薄冰，因為中美目前的態勢撲朔迷離，基本上後面就是霸權的競爭，台灣夾在中間要非常小心，一方面要能取得美國的好處，另外一方面在兩岸關係上也要謹慎的操作，如果有平緩的兩岸關係，相信對台灣來說不是壞事情 。

李大中補充，現在除了貿易戰，美國可以說是內憂外患，川普得要面對聯邦政府關門的窘境，美國政府從去年12月22日起關門，主要是因為川普總統把美墨邊界圍牆經費與聯邦政府預算綁在一起，民主黨議員因此否決預算，導致政府停擺，影響包括國務院和白宮在內的聯邦政府四分之一的機構和80多萬聯邦僱員。然而美國新一屆國會也開議了，民主黨重奪眾議員多數席次，雖然川普多次強調蓋邊境牆的必要性與重要性，不過根據最新消息，眾院已通過相關包裹法案，但不包含川普興建美墨邊界圍牆的預算。