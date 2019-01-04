政府停擺第12天…川普拒解僵局原因曝光　「因為我看起來會很蠢」

▲川普堅持不退讓，美國兩黨僵局預計將持續。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國聯邦政府停擺第12日，總統川普再度於白宮約見民主黨參眾兩院領袖舒默（Chuck Schumer）和裴洛西（Nancy Pelosi），但雙方仍無法就朝野僵局達成共識，4日將再度會面協商。有知情人士透露，川普被問到為何執意不接受民主黨提的方案時回答，「這樣我看起來會很蠢。」

白宮2日舉行閉門會議，川普在會中與3日重掌眾議院議長的民主黨議員裴洛西，以及參議院民主黨領袖舒默會面，但僵局始終沒有化解跡象。美聯社報導，川普公開表示，無論「拖多久」，他都要取得築牆經費。

報導引述消息來源指出，民主黨人私下問川普，為何執意不結束政府停擺狀態，川普則回答，「我如果這樣做，看起來會很蠢」。白宮官員事後解釋，川普這句話的意思是說，如果不為邊境安全支付費用，看起來會很蠢。

一名匿名國會幕僚透露，川普甚至在會中向裴洛西說，她身為「一位好天主教徒」，她應該支持築牆，因為梵蒂岡就有一道牆。裴洛西稍後表示，待重掌眾議院後，民主黨將會迅速通過法案，使政府重新開門。她說，法案包含兩部分，其中一部份是讓大部分政府機構有資金運作至9月30日，另一部份則是讓負責邊境安全的國土安全部運作至2月8日，其中不包括築牆費用。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）則表示，民主黨的計畫沒有成功的機會，參議院不會考慮這套法案。路透社報導，麥康諾說，「參議院不會浪費時間在民主黨的法案上，它通過不了本院，總統也不會簽署」。

▼民主黨參眾兩院領袖舒默、裴洛西赴白宮與川普會面。（圖／路透）

