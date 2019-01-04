快訊／中美貿易戰1/7解凍！　貿易代表組團訪中磋商

▲中美將在1月7日啟動貿易磋商。（圖／中國商務部網站）

大陸中心／綜合報導

中美貿易戰從密集交鋒到雙方冷處理，現在終於又有新進展！根據大陸商務部4日消息指出，中美將於1月4日上午舉行「副部級通話」，藉此確認美國副貿易代表葛瑞許（Jeffrey Gerrish）於1月7日至8日率領美方工作組訪中，與中方工作組針對落實兩國元首「阿根廷會晤」後的「重要共識」，進行積極和建設性討論。

▼美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在G20峰會中舉行的「川習會」上合照。（圖／新華社）