王岐山達佛斯論壇會川普？　港評論員：中美間下台階的角色

▲王岐山被譽為「中國救火隊長」。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中國國家副主席王岐山將帶中國代表團前往瑞士達佛斯（Davos），出席當地舉行的世界經濟論壇（WEF）年會，會議於1月22至25日舉行。這也是川普第2次出席論壇，外界都很期待到時川、王兩人是否會面。香港時事評論員劉斯路說，「王岐山身分微妙，可以扮演中美高層間「下台階」的角色。

根據《南華早報》報導，王岐山一向被視為中國的「救火隊長」，在外交表現方面謹慎，專門協助處理高難度的工作。但報導引述消息表示，目前還不知道川、王兩人是否會在達佛斯論壇上會面。

香港時事評論員劉斯路對此接受《中央社》訪問時指出，王岐山目前在中國高層的角色頗為微妙，雖是國家副主席，卻不是中共政治局常委，但因為他仍是習近平最親近的人，常扮演習近平的顧問和特使角色，「習近平不方便去的地方或不能做的事，都可能由王岐山代替。」

劉斯路在訪問中表示，「王岐山就像中共一些退居二線的領導人，比如已故領導人鄧小平，當年雖退居二線，但仍有影響力。」

▲王岐山於創新經濟論壇上致詞。（圖／翻攝新華社）

王岐山於2018年11參加新加坡「創新經濟論壇」時說，經濟全球化的急遽變化衝擊全世界，使部分國家內部發生變化，暗批美國單邊主義嚴重影響國際政治生態。