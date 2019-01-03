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「我的核武按鈕更大顆」...盤點各國狂人領袖「經典語錄」！

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲世界狂人代表美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

2018年「狂人領袖」當道。美國總統川普一連串的言語跟行徑，被評為是狂人，更掀起「狂語」風潮，而各國領袖經常在公開場合歧視弱勢族群，或是說出相當離譜、不得體的言論，諷刺的仍有廣大支持者死忠追隨。回顧2018年，以下盤點各國狂人領袖的「經典語錄」。

1. 美國總統川普（Donald Trump）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

狂人領袖當道，美國總統川普絕對功不可沒，是掀起「狂語風潮」的先鋒。她最喜歡在推特上放炮，1月2日時便曾嗆金正恩，「北韓領導人金正恩剛剛聲明『核武按鈕時刻放他桌上』，他那個連人民都吃不保的政府，拜託誰來跟他說一下，我也有核武按鈕好嗎，而且還更大顆、更有力，最重要的是，我的按鈕是有用的！」

除了不時與金正恩針鋒相對，川普也相信俄羅斯干涉了2016年的美國大選，「我認為美俄兩國都要負責任，美國很蠢沒錯，我們都很蠢，我們都應受責備。」

10月初的美國大法官性侵風波，川普為力挺自家提名人卡瓦諾，甚至在一場造勢大會上，嘲諷再聽正會指控卡瓦諾意圖性侵的福特證詞不清，檢討受害者的行為，引起社會輿論強力撻伐，福特的律師更痛批川普懦弱。

2. 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透社）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透社）

行事作風一項強硬的菲律賓總統杜特蒂，同樣語不驚人死不休代表，2月12日向投降並效忠政府的200多位心人民軍（NPA）叛亂分子發表致詞時，教導台下聽眾如何對付女性叛亂分子的方法，「告訴她們，這事來自新市長的命令，我們不會殺妳，我們只會對你的陰道開槍」，杜特蒂甚至強調，「沒有陰道，女性就一無是處。」

8月7日，杜特蒂向超過100名遭控犯法的菲律賓警察訓話，這些警察面臨強暴、綁架和搶劫等指控。杜特蒂毫不留情地教訓了警察一番，「我有一個特殊的單位，將會終身監視你們，只要你們再犯下一個小小的錯誤，我會讓你們去死。」杜特蒂還警告這些警察的家屬，「如果這些狗娘養的死了，不要來找我喊『人權』、『正當程序』，因為我早就警告過了。」

不只像他人放話，面對暗殺消息，杜特蒂也完全沒在怕，還嗆政敵「要就快點，不要再延遲。我鼓勵他們發動暗殺，被子彈射死總比病死在床上好。」

3. 巴西總統博索那羅（Jair Bolsonaro）

▲▼ 「巴西川普」博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2019年元旦宣誓就職。（圖／路透）3.

▲「巴西川普」博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2019年元旦宣誓就職。（圖／路透）

新科總統、有「巴西川普」之稱的博索那羅，在放話這個語言的藝術上，也不是省油的燈。博索那羅在1月受訪時提到，擔任國會議員時如何花用住房津貼，他語出驚人的表示「因為我那時後單身，所以我都花錢來和人上床。」

8月接受《時代》（Time）雜誌提到自己反同的立場，聲稱多數同志還是會投給自己，提到戀童癖的部分則說，「所以讓我們尊重戀童癖者和2歲小孩發生性關係的權利？如果任何人介入兩個人之間的私生活，我會捍衛那兩個人擁有私生活的權力。」

4. 土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）

▲▼土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其與美國交惡8月交惡，土耳其里拉（Turkish Lira）幣值與股市齊跌，眼看即將演變成一場金融危機，艾爾多安為穩定局勢，向國民信心喊話，里拉崩跌不用擔心，「他們有美元，我們有人民，我們有真主安拉。」接連喊聲「記得把藏在枕頭裡的黃金、美元、歐元通通拿出來換里拉！」

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關鍵字：川普,杜特蒂,Jair Bolsonaro,艾爾多安

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