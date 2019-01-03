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反同又嗆女蕩婦！「巴西川普」上任　反對人士：民主人權不保

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▲▼ 「巴西川普」博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2019年元旦宣誓就職。（圖／路透）

▲ 「巴西川普」博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2019年元旦宣誓就職。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

素有「巴西川普」之稱的極右派民粹政客博索那羅在2019年的元旦舉行就職典禮。支持者期盼能解決巴西嚴重的經濟危機與高失業率問題，改善貪污及源源不絕的暴力事件，然而博索那羅曾多次公開歧視女性、少數族裔與LGBT族群，又承諾為農礦業發展鬆綁環保限制，加上與軍方關係密切，讓反對者憂心巴西的人權、環保岌岌可危。

綜合外媒報導，巴西新總統博索那羅（Jair Bolsonaro）的就職典禮戒備相當森嚴，當局派遣3千警力巡邏，甚至出動了坦克、戰鬥機、防空飛彈等等。除了以色列總理坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、匈牙利總李歐爾班（Viktor Orban）等國家領袖出席典禮，美國國務卿龐畢歐（Mike Pompeo）也代表美國出席。美國國務院表示，博索納羅當選為美國及巴西之間的密切聯繫提供了「歷史性機會」。

▲▼ 「巴西川普」博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2019年元旦宣誓就職。（圖／路透）

▲「巴西川普」博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2019年元旦宣誓就職。（圖／路透）

博索那羅表示有意退出遏止全球暖化的國際氣候協定《巴黎協定》（Paris Agreement），並承諾上台後會把農業部長與環境部長合而為一，聲稱農民因環境破壞而遭到過度罰款，開放農業與放寬雨林的開墾，則受到農民歡迎。此外，他打算為農礦業發展鬆綁環保限制，甚至讓業者在亞馬遜雨林挖礦

對於可能危害雨林生態一舉，非營利組織「亞馬遜觀察」（Amazon Watch）計畫主持人波里爾（Christian Poirier）說，「他打算與巴西及國際農業企業與礦業公司合作－亞馬遜雨林工業化的魯莽計畫，是對地球最大雨林，與把它當作家園的族群帶來難以估計的破壞，為全球氣候帶來災難。」

▲▼巴西南部一座教堂當地時間11日發生槍擊案，造成5人死亡，至少4人受傷。（圖／路透）

▲巴西南部一座教堂當地時間11日發生槍擊案，造成5人死亡，至少4人受傷。（圖／路透）

巴西的治安問題也是眾所皆知的嚴重，2006年到2016年10年間，共有55萬3千人遭殺害喪命，巴西民眾再也受不了無止盡的貪污和暴力，博索那羅看準這點，主張強化警察權力，透過嚴刑峻法恢復社會秩序，不僅支持死刑，還提昌人勤必須擁槍以暴制暴，此番政見獲得選民激情支持

人權團體不免憂心，博索那羅主張強化警察權力，裔司是否就是把警察執法暴力合法化、為警察執法暴力辯護，讓犯下濫權行為的員警免遭調查，此舉可能會導致更多法外處決的情形。

▲▼巴西聖保羅38對同志伴侶趕在「巴西川普」博爾索納羅上台前結婚。（圖／路透）

▲巴西聖保羅38對同志伴侶趕在「巴西川普」博爾索納羅上台前結婚。（圖／路透）

博索那羅歧視女性的事跡不計其數，聲稱自己擁護男女同工不同酬僅因為「女人會懷孕」，還說自己有5個孩子，其中4個是男孩，不過生到第5個時，因為自己「軟弱了一下」，才不小心生出女兒。他也經常直呼女性是「白癡」和「蕩婦」，甚至在某公開場合對一位女議員說，「我不會強暴妳，妳根本不配。」離譜言論曾出不窮。

另外，他公開表明反同立場，更直言「以身為恐同者為傲」，甚至說過寧可兒子死掉也不接受兒子是同志，以及同志就是欠揍這類話。巴西LGBT族群憂心，博索那羅就任後，將會掀起一股「恐同驕傲」（proud homophobe）浪潮，LGBT族群面臨的歧視和威脅可能更惡化。

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關鍵字：巴西,Jair Bolsonaro,巴西川普

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