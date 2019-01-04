蘇嘉全「一首歌20萬」　低胸白西裝超吸粉：院長太潮

政治中心／台北報導

立法院長蘇嘉全4日受社團法人高雄市建築經營協會理事長、中洲建設董事長黃啟倫邀請，以「一首歌20萬」的價碼，參加慈善表演，每唱一首歌，公司就會捐出20萬元給弱勢團體做公益。蘇嘉全以一身低胸白西裝亮相，一連唱了5首歌，現場氣氛嗨到最高點，更送上「變裝秀」，讓觀看直播的網友也紛紛直呼，「院長太潮了吧！」

▲蘇嘉全受邀做公益。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

蘇嘉全表示，早在去年年初就接到邀請唱歌做公益，看到這麼有意義的活動，實在很難拒絕，決定以「黑鮪魚歌王」之名「跨界演出」，也因為這筆錢是要拿來幫助弱勢，讓需要幫助的弱勢團體過個好年，所以他也特別強調，唱不好絕不退錢。

蘇嘉全晚間以一身白西裝登場，裡面的花襯衫解開扣子，戴上草帽，讓現場尖叫聲不斷，大批網友也讚「院長好帥」、「院長真的太潮了」，瞬間吸粉，中途還換裝成「黑鮪魚」，套上黑西裝，最外層則批上白圍巾，架式十足。

▲蘇嘉全開唱做公益。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

蘇嘉全不只穿著滿分，歌藝更是實力派，一連送上5首歌，包括「三月小雨」、「愛像什麼」、「你怎麼捨得我難過」、「往事就是我的安慰」、「今生只為你」。蘇嘉全說，這是他第一次上台唱歌，他的第一次就獻給弱勢團體。

蘇嘉全指出，善款會捐給財團法人羅慧夫顱顏基金會、社團法人台灣社會福利聯盟、中華民國智障者家長總會、中華民國老人福利推動聯盟及屏東縣政府社會處指定「脫貧計劃」用途。