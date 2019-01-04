防疫視同作戰　國防部下令：軍鑑發現死豬須立即循戰情系統回報

▲金門發現海漂死豬。（圖／第九岸巡隊提供）

政治中心／台北報導

因應「非洲豬瘟」可能對我國產生的危害，國防部連兩日召開「非洲豬瘟」防疫整備會議，要求國軍各部隊密切與地方政府協調聯繫，並完成化學兵部隊整備，以及落實官兵個人防護，共同為打擊「非洲豬瘟」而努力。

國防部進一步指出，軍備副部長張冠群上將今日下午1430時主持「非洲豬瘟」防疫整備會議，張副部長要求國軍須依行政院賴院長於中央災害應變中心指導，全力與中央各部會、地方政府及民眾合作，共同面對「非洲豬瘟」，以降低疫情對我國的衝擊。

國軍為政府行政部門的一份子，有共同對「非洲豬瘟」的防疫責任，已下令各外島觀測單位須與當地海巡單位保持聯絡，並特別注意海上動態及通報；海軍艦艇航行時，若有發現死亡豬隻，必須立即循戰情系統回報，並由國防部戰情中心通報農委會等相關單位及時處理。

此外，國軍化學兵及一般部隊須儘快完成防疫講習及擴訓，俾使國軍官兵均能熟稔防疫作業程序。另要求各部隊膳食所需豬肉，必須統一向國軍副供站採購，嚴禁向不明廠商購買，以維官兵健康。

國防部強調，國軍秉持「防疫就是作戰」的精神，遵蔡總統及行政院賴院長指導，全力執行各項防疫作為。同時將持續運用青年日報、莒光日電視教學等管道，對國軍官兵進行防疫宣教，共同為防疫工作而努力。