大老逼宮蔡英文　段宜康：他們年紀大不了解大家在想什麼

▲立委段宜康。（資料照／記者張榮恩攝）

記者翁嫆琄／台北報導

獨派大老吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。民進黨立委段宜康4日受訪表示，這些大老「他們就是年紀大、就是不了解大家在想什麼，就是這樣。」

四位獨派大老逼宮蔡英文，反而讓蔡英文的聲勢反而更回升，段宜康下午受訪表示，大家都會對某件事情不同的評論跟看法，但是如果只站在自己的角度去看這個事情，或是所做的事情會剛可能讓目的適得其反。

他指出，1996年時中國對於台灣試射飛彈，結果造成當時的總統李登輝在總統大選大勝，其實就是這些獨派大老最熟悉的例子，現在獨派大老們也在做同樣的事情，這會幫助他們討厭的對象。

段宜康說，他會對這些老先生們過去所做過的事情表示尊重，但是正如他們所做的，其實不如他們所想像那樣，這代表這些獨派大老們其實不瞭解現在這個社會，表示他們不了解現在台灣的狀況。

他認為，獨派大老們過去曾經做過的事情值得去緬懷，大家對獨派大老們也不需要再多加羞辱，「他們就是年紀大、就是不了解大家在想什麼，就是這樣。」

▼彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明逼宮蔡英文。（圖／ETtoday合成圖）