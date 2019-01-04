新竹馬來了！　半日分區交管功略教你避免「鬼打牆」

▲新竹馬拉松預計周六舉行，部分地區將實施分區分時交管。（圖／新竹市政府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導
2019新竹市城市馬拉松預定於6日（星期日）上午六點於樹林頭公園起跑，賽事分為42公里全馬組、21公里半馬組與4公里休閒組，共計8000人參與，為維持賽事順暢圓滿進行，當日上午5:50至下午1:30將分路段、分時段進行交通路線管制，力求降低交通影響，請用路人注意交通管制相關資訊，管制資訊說明如下：
▲新竹馬之前的宣傳照中一張「背影女孩」意外引發馬友討論。
▲全馬路線圖。
▲半馬路線圖。
▲健跑路線圖。
一、 交通管制路段及時間如下：
(一) 東大路二段（鐵道路二段路口~士林市場前），管制時間：05:50-13:30
(二) 東大路二段（士林市場/東大路二段/境福街路口），管制時間：05:50-13:30
(三) 吉羊路（東大路口開始共十路口），管制時間：05:50-06:40
(四) 中正路（中正路/鐵道路/成功路路口）（休閒組回程），管制時間：05:50-07:10
(五) 中正路（吉羊路口~中山路路口），管制時間：05:50-06:30
(六) 中山路（中正路口~北門街路口），管制時間：06:05-06:40
(七) 東門街（北門街口~復興路口），管制時間：06:05-06:40
(八) 復興路（東門街口~林森路口），管制時間：06:05-06:50
(九) 林森路（復興路口~中華路口），管制時間：06:05-06:50
(十) 中華路（林森路─中正路口），管制時間：06:05-06:50
(十一) 中正路（中華路口~東門圓環），管制時間：06:05-06:50
(十二) 東門圓環（外側2車道），管制時間：06:05-06:55
(十三) 中正路(東門圓環~中央路口)，管制時間：06:05-07:00
(十四) 中央路（中正路口~民生路口），管制時間：06:05-07:00
(十五) 民生路（中央路口~三民路口），管制時間：06:10-07:00
(十六) 三民路（民生路口~東大路），管制時間：06:10-07:10
(十七) 東大路一段（三民路~東大高架段~公園路口），管制時間：06:10-07:10
(十八) 公園路（東大路~公竹路~食品路），管制時間：06:10-07:20
(十九) 東山街，管制時間：06:10-07:20
(二十) 學府路（東山街口~光復路二段），管制時間：06:15-07:30
(二十一) 光復路二段（學府路口~水源街口），管制時間：06:20-07:40
(二十二) 水源街（光復路二段路口~水源橋前路口），管制時間：06:20-07:40
(二十三) 千甲路，管制時間：06:20-08:00
(二十四) 頭前溪自行車道，管制時間：06:30-09:40
(二十五) 南寮大道（往南寮漁港方向來回），管制時間：07:10-11:45
(二十六) 國際風箏賽場（繞賽場一圈），管制時間：07:10-09:10
(二十七) 新港路/新港三路 ，管制時間：07:10-11:30
(二十八) 新港二路（東大路四段~新港南路口），管制時間：07:10-11:30
(二十九) 新港南路，管制時間：07:10-09:40
(三十) 自行車道入口（關門9:40/11:00，關門選手由巴士載回會場）。
(三十一) 南寮17公里海岸線自行車道，管制時間：07:10-09:50
(三十二) 海埔路183巷，管制時間：07:40-11:20
(三十三) 海濱路（往天府路方向），管制時間：07:40-11:30
(三十四) 公道五路五段，管制時間：07:40-11:30
(三十五) 公道五路四段（東大路三段路口~金雅路口），管制時間：08:00-12:15
(三十六) 金雅路（公道五路四段~金農路），管制時間：08:00-12:20
(三十七) 金農路（金雅路口~鐵道路二段），管制時間：08:05-12:20
(三十八) 鐵道路二段（金農路口~東大路口），管制時間：08:05-12:20
(三十九) 鐵道路三段（中正路口~東大路二段路口），管制時間：06:35-07:35