新竹馬來了！　半日分區交管功略教你避免「鬼打牆」

周適偉診所的周醫師來談談，所謂的「核心」到底指的是什麼，同時用王建民來當例子，讓大家知道核心有多重要。另外周醫師也會談到一般復健運動與健身運動的差別，以及有時明明是強調手的運動，為何復健科醫師卻先幫你看腳，這一切都是有根據的。