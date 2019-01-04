狠母在2孩面前執行「殺夫計畫」　4歲兒：媽媽在爸飲料裡加東西

▲毒藥。（示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國紐約長島40歲的媽媽蕾妮（Renee Burke）最近正和丈夫在打離婚官司，因得不到2名孩子的監護權，就失控的把防凍劑倒入丈夫的飲料裡，企圖毒死對方，整個殺人計畫都在孩子面前進行，讓他們幼小心靈留下巨大陰影。

據《每日郵報》報導，蕾妮育有4歲兒子和8歲女兒，她被指控2度在孩子面前想毒殺丈夫，去年9月闖入丈夫的公寓至少3次，都是為了在他酒瓶與汽水內偷加防凍劑。防凍劑為乙二醇及丙二醇的混合液，可以防止液體凝固，但人體誤食可能會中毒死亡。

▲蕾妮被逮後仍否認罪行。（圖／達志影像／美聯社）



4歲的兒子童言童語的告訴褓母，「媽媽會在爸爸的飲料裡加東西」，家中監視器也拍到蕾妮從冰箱拿出酒瓶，並且用嬰兒奶瓶倒入不明液體，裡面裝的正是有毒的防凍劑。

她丈夫也表示，自己確實有2次都覺得酒味道怪怪的，當下就馬上吐出來，並打電話報警，沒想到痛下毒手的就是自己妻子。

.@fox5ny Prosecutors allege Holbrook mom Renee Burke poured anti-freeze into her ex-husband's drinks numerous times in an attempt to kill him pic.twitter.com/0MjAOeFdTL — Jodi Goldberg (@JodiGFox5NY) 2019年1月3日

檢察官還在蕾妮手機的搜尋紀錄裡找到「什麼液體可以殺人」、「防凍劑殺人」等等字眼，甚至在她家廚房裡搜出一罐用剩的防凍劑。儘管已經罪證確鑿，但蕾妮從頭到尾都矢口否認，最後檢察官仍以殺人未遂、私闖民宅等等罪刑將她起訴，如果最明成立，他將要面對25年徒刑和40萬美元（約台幣1234萬元）的罰金。