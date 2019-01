狠母在2孩面前執行「殺夫計畫」　4歲兒：媽媽在爸飲料裡加東西

▲毒藥。(示意圖/取自Pixabay)



國際中心/綜合報導

美國紐約長島40歲的媽媽蕾妮(Renee Burke)最近正和丈夫在打離婚官司,因得不到2名孩子的監護權,就失控的把防凍劑倒入丈夫的飲料裡,企圖毒死對方,整個殺人計畫都在孩子面前進行,讓他們幼小心靈留下巨大陰影。

據《每日郵報》報導,蕾妮育有4歲兒子和8歲女兒,她被指控2度在孩子面前想毒殺丈夫,去年9月闖入丈夫的公寓至少3次,都是為了在他酒瓶與汽水內偷加防凍劑。防凍劑為乙二醇及丙二醇的混合液,可以防止液體凝固,但人體誤食可能會中毒死亡。

▲蕾妮被逮後仍否認罪行。(圖/達志影像/美聯社)



4歲的兒子童言童語的告訴褓母,「媽媽會在爸爸的飲料裡加東西」,家中監視器也拍到蕾妮從冰箱拿出酒瓶,並且用嬰兒奶瓶倒入不明液體,裡面裝的正是有毒的防凍劑。

她丈夫也表示,自己確實有2次都覺得酒味道怪怪的,當下就馬上吐出來,並打電話報警,沒想到痛下毒手的就是自己妻子。

.@fox5ny Prosecutors allege Holbrook mom Renee Burke poured anti-freeze into her ex-husband's drinks numerous times in an attempt to kill him pic.twitter.com/0MjAOeFdTL