德州停車場隨機殺人「7歲女中彈身亡」　槍手素描公開！

國際中心/綜合報導

美國德州休士頓上月底發生一起隨機殺人案,一名7歲女童巴恩斯(Jazmine Barnes)與家人外出購物時,在車內遭到槍殺。當地警方3日公布了嫌犯素描,希望藉此獲得更多線索。警方指出,槍手為40多歲的白人男子。手臂中彈的女童母親表示,不會放棄尋找殺女兇手。

上月30日早上7時許,女童母親華盛頓(LaPorsha Washington)載著4名女兒到一家沃爾瑪(Walmart)分店,到了停車場時,駕著紅色卡車的槍手停到一旁、突然開槍掃射,坐在後座的巴恩斯當場身亡。當時,其中一名女兒驚呼,「媽媽,巴恩斯不動、不說話了!」

Rally on Saturday.



Funeral on Tuesday.



We should not have to be doing any of this, but here we are.



Our reward for the arrest of the killer of 7 year old Jazmine Barnes is now $100,000.



Email me today at shaunking@gmail.com with tips and leads. Strictly confidential. pic.twitter.com/IVrLajKJVm