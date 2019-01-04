籌備專業音樂廳紀念前校長沈君山　清大將募1億6千萬　

▲馬英九與沈君山兩人為知己之交，沈君山逝世後馬英九更多次到清大向沈君山致意。（圖／資料照／清大提供）



記者陳凱力／新竹報導

國立清華大學宣布，將整建校內大禮堂為國際級高規格音樂廳，並命名為「君山音樂廳」，以紀念去年辭世的沈君山前校長，音樂廳完工後將成為可容納1300位觀眾的專業級音樂廳，可供大型交響樂團演出；音樂廳預估經費達1億6千萬元以上，清華大學前校長劉炯朗率也先捐出2百萬，期望達到拋磚引玉招募資金。

▲清大去年12月為沈君山舉辦追思紀念音樂會。（圖／資料照／清大提供）



清華大學2018年12月以音樂會及棋局來追思沈君山前校長，許多知交好友想以更具體的方式來緬懷紀念沈前校長，提出了整建大禮堂為「君山音樂廳」的構想，清華現有的大禮堂建於1973年，經常舉辦各種活動、典禮、演講、藝文活動，是綜合性質的大禮堂，但由於舞台設計、音響、座椅等未達專業音樂廳等級，無法舉辦高規格的音樂會。

清華大學校長賀陳弘表示，「君山音樂廳」的規畫將補強結構、改善燈光音響、增建舞台、更換座椅，預估經費達1億6千萬元以上，完工後將成為可容納1千3百位觀眾的專業級音樂廳，可供大型交響樂團演出。

清華大學主秘呂平江表示，君山音樂廳整建完成後，未來國際一流的樂團及演奏家，除了在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心演出，相信也不會略過新竹的君山音樂廳。「君山音樂廳」未來也將以勒石牆上、座位名牌鑲嵌及空間命名等方式來感念捐款者，許多位高科技CEO都可望留名在音樂廳的座位上。

▲君山音樂廳預估經費為1億6千萬，清大前校長劉炯朗也率先捐出200萬響應。（圖／清大提供）

為支持整建君山音樂廳計畫，清華大學前校長劉炯朗率也先捐出2百萬，若民眾也有意共同支持，可洽清華大學財務規劃室周小姐、孫小姐(03)516-2487~8，或電郵dud@my.nthu.edu.tw。

捐款帳號為：台灣銀行新竹分行（銀行代碼004），戶名：國立清華大學401專戶，帳號：015-036-070041；或郵政劃撥戶名：國立清華大學，帳號：16683926。詳情請見網頁：http://dud.web.nthu.edu.tw/files/14-1675-148060,r3368-1.php?Lang=zh-tw