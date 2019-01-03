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馬英九洩密案有罪判決被撤銷　柯建銘：最高法院自我閹割

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▲▼馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會-馬英九。（圖／記者黃克翔攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案，二審有罪遭判刑4個月，案經上訴第三審，最高法院3日撤銷判決，發回高等法院更審。對此，民進黨團總召、案件主角之一的柯建銘砲轟最高法院自我閹割，濫權發回，憲政淌血。

馬英九遭控教唆洩密案起源於當年九月政爭，原先要揭露時任立法院長王金平與柯建銘的司法關說案，卻意外被指他要求前檢察總長黃世銘，對行政院前院長江宜樺、總統前府副秘書長羅智強再度報告偵查中的機密，涉嫌教唆洩密等罪，遭提起公訴，雖然一審無罪，但二審逆轉有罪遭判刑4月，案子經上訴到三審，最高法院公開抽籤分案，經過合議庭審理後，在3日撤銷二審有罪判決，發回高等法院更審。

柯建銘批評，最高法院的職責在於法律審，而不是在事實審，如今發回更審的理由竟不顧已經詳列相關證據，反而以判決的事實認定是以「抽象標題或類別之籠統敘述」，或對於羅智強及江宜樺矛盾證述的取捨，來指摘原二審判決的不是。最高法院顯然逾越第三審為法律審之職權，更是將最高法院之地位自我矮化，本案根本是濫權發回，刻意護航。

柯建銘認為，黃世銘向馬英九洩密時，是屬於偵查階段，馬英九根本不能聽取黃世銘的報告，更遑論對外揭露，甚至假借司法關說或公益之名，來遂行政治鬥爭的目的。原二審判決對此已經清楚的論述了總統不可介入個案偵辦，也不可以假借憲法第四十四條院際調解權之名來濫行擴權，此與黃世銘案確定判決的見解一致。但最高法院發回的理由，卻曲解為馬英九得以公共利益之名來擴充總統職權，作為總統介入個案偵辦的阻卻違法事由，讓總統的手直接伸入司法，根本是枉法發回、違法違憲。

柯建銘痛罵，本最高法院自我矮化、濫權發回、刻意護航、極為荒謬，「但本人極具信心，將在更一審時能夠贏得勝利，使憲法價值得以伸張、憲政體制得以維護。」

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關鍵字：馬英九,洩密案,國民黨,王金平

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