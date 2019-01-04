專訪／肯定賴揆是很棒的中繼投手　鄭文燦：守備不好遇亂流

▲桃園市長鄭文燦接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

文／賴于榛

行政院長賴清德預約請辭後，近日由蘇貞昌接任的態勢逐漸底定。民進黨重要中生代、桃園市長鄭文燦4日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，對於賴清德預約請辭他認為「做了充分的考量」，但也替賴清德說話，因為執政成果未來會慢慢浮現，讚其中繼投手當得還可以，只是剛好守備不好遇到亂流，「換下來也是常態，很棒的中繼投手也會被換下來」。

賴清德日前在政策檢討記者會上預約請辭，中間歷經總統蔡英文多次慰留但為敗選負責的心意依然堅定，因此近日也傳出蔡英文與蘇貞昌見面後，雙方已達成共識，「賴下蘇上」態勢逐漸底定。





▲賴清德請辭心意堅定。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭文燦接受《ETtoday新聞雲》專訪時，他肯定蘇貞昌接任會傳為佳話，對於賴清德預約請辭則認為「做了充分的考量」，他透露敗選時刻的第一時間，原先是建議總統讓賴院長留任，而內閣大幅改組，因為賴清德在決策思維已經做出成績，比方說解決五缺、振興經濟、台商回流，種種都讓地方有感，企業界也感受到政府願意在這些部分協助，其他像是縮短城鄉差距的地方創生、六都以外的縣市公職人員職等、財政問題等等，以及閣揆任內執行的前瞻基礎建設計畫，慢慢成果都會展現，社會住宅興建計畫在賴院長任內進度又比前任更快，執政成果會慢慢浮現。





▲鄭文燦讚賴清德是很棒的中繼投手。（圖／記者湯興漢攝，下同）

對賴清德還有所期待，但情勢走向略有不同，鄭文燦說，賴清德對土地很有感情 、有其堅持且責任心重，才會認為中繼投手表現不好就換人，他則認為賴清德投得還可以，可惜遇上守備出狀況，「守備不好遇到亂流，換下來也是常態，很棒的中繼投手也會被換下來」。

對於賴清德「預約請辭」各方評論不一，鄭文燦則說，當時情況複雜，賴清德若留任被說戀棧、沒有擔責任，要走又被說是跳船或是切割，全都被做複雜的政治解讀，或是刻薄批評，非但對形象有傷害，對賴清德也是不公平。

鄭文燦說，從後來的脈絡來看，賴清德希望保留自主權，沒有人可代表表達，相信請辭是做了充分的考量，他尊重賴清德院長跟總統蔡英文的決定。