辯論／游盈隆嗆政見太草率　卓榮泰酸回：可以來一場作文比賽

▲行政院前秘書長卓榮泰。（資料照／記者周書羽攝）

記者賴于榛／台北報導

民進黨第16屆黨主席補選將在6日登場，行政院前秘書長卓榮泰、台灣民意基金會董事長游盈隆4日參加第二次電視政見發表會，游盈隆交叉詰問時質疑對手口號僅三句、政見才五項太草率了，卓榮泰則酸回「你可以越寫越多，我們可以來一場作文比賽」，可選黨主席不是靠作文，而是靠實務經驗。

卓榮泰申論時先說這陣子四處奔走見黨員聽意見，接著溫和對著游盈隆喊話，他說，自己1986年出社會以來，在黨跟政府解決很多事情，而游盈隆有其專業，指出了很多民調問題施政困難，呼籲雙方可以合作，「你來發掘、我來解決」，期待兩人發揮專業為黨與國家解決目前問題，讓黨跟國家可以團結和諧運作，透過專業判斷與實務經驗讓黨更好，讓民眾把選票交給民進黨，「天助我黨、天助台灣」

但交叉詰問開始兩人砲火猛烈，游盈隆在二次交叉詰問時質疑對手口號僅三句、政見才五項太草率了，原因則是被推舉出來的時間倉促，沒有真正想過為何要選黨主席，甚至連申論都提一些張三李四的人情溫暖，強力否認兩人主張一致，因自己是有備而來，卓榮泰是倉促上陣。

卓榮泰則先批評游盈隆，怎麼會把黨員當作張生李四，難道那麼多黨員都是路人甲，發言根本不夠尊重；政見被質疑太少，卓榮泰則酸回，「你可以越寫越多，我們可以來一場作文比賽」，可選黨主席不是靠作文，而是靠實務經驗，作文比賽可以找更多的文學家來做。





▲卓榮泰、游盈隆二度辯論依然砲火猛烈。（資料照／記者周書羽攝）

被嫌沒有準備匆促上陣，前陣子才與年輕議員世代對話的卓榮泰說，怕嗆就不該去對話，而且議員們也不是用嗆的，所說的都是對黨未來期待。他也願意跟討厭民進黨的對話、跟黨內老黨員對話，從這些人口中清清楚楚知道每個人的焦慮每個人對未來的期待，這個也就是今天為什麼他願意站在這裡公開的向大家來說明，因為內部得要團結，才能對外爭取勝利。



結論時，卓榮泰持續向黨員溫情喊話，他說自己用三十年的訓練，希望獻給黨與國家，真的想要讓民主進步黨再次的抬起頭，也想台灣再一次因民進黨而起，所以盼黨內先進同志拿出信心、勇氣，並在一月六號的投票站出來，證明對這個黨還有動力，也願意參與整個黨跟國家改造的工程，用積極的力量團結在一起，實現對人民的承諾，「我是卓榮泰，會是永遠在你身邊的黨主席」。