專訪／府院黨得「分工」避免被淘汰　鄭文燦：總統決策要更鮮明

▲鄭文燦強調，未來總統領導決策要更鮮明。（圖／記者湯興漢攝）

文／賴于榛

民進黨在2018九合一大選遭遇挫敗，黨魁、閣揆都面臨調整，黨內中生代、桃園市長鄭文燦4日接受《ETtoday新聞雲》專訪時坦言，失敗有時候是淘汰、有時候是成長，民進黨正站在這十字路口，建議府院黨得分工，總統要在第一線對各種政策方向有所表達，「領導決策的角色上是必要更鮮明」，政策規劃、執行細節則由內閣處理，府院要更大程度一體化，黨則扮演執政的大後方角色，該反應就要反應。

執政黨遇九合一挫敗，對於黨內黨魁人選即將產出，閣揆人選異動在即，身為民進黨唯一連任的直轄市長，中生代的鄭文燦意見逐漸被倚重，他接受《ETtoday新聞雲》專訪時解析府院黨接下來的運作，直言府院要更大程度一體化才能更好。





▲蔡英文。（資料照／記者周書羽攝）

鄭文燦說，他認為府院是要盡量一體，畢竟是大選年，總統要在第一線對各種政策方向有所表達，政策規劃、執行細節由內閣處理，目前憲政架構底下，總統負責國防、外交、兩岸，行政院負責內政、經濟，這架構不變，但是總統在領導決策的角色上是必要更鮮明，對於國政運轉順暢應該有幫助。

黨主席人選即將產生，鄭文燦則認為黨的角色，永遠是基礎、執政的大後方，應以黨輔政，且民進黨經歷選舉失敗，如果黨認為那些政策不夠不好，黨也應該要表示意見，透過機制表達，該反應就要反應，該講就要講。





▲鄭文燦盼府院一體化。（圖／記者湯興漢攝，下同）

外界對於「鄭龍邁」等中生代期許甚深，鄭文燦則直言，林佳龍、陳其邁、林右昌、林智堅與他還有各立委都要扮演重要角色，因為這個黨在兩年半執政遇到重大挫折，執政版圖大幅減少，這時間要沉得住氣也得願意承擔，雖然聽起來矛盾，可如何要不爭又願意承擔，在如何互相疼惜的狀況下讓黨在下階段產產生更大力量是關鍵。

期許民進黨變成更穩健成熟的政黨，鄭文燦說，這次輸這麼多一定是累積很多得複雜原因才會輸這麼多，要改變也不是只有一天，要改變得有很多，更語重心長地說，失敗會帶來成長，但失敗若是不改變就不會成長，失敗有時候是淘汰、有時候是成長，是站在十字路口看黨的選擇，「因為你的失敗而帶來成長，或是因為你的失敗而走向沒落，我認為說現在成功競選跟落敗的挑戰都一樣大，今天不是當選就沒挑戰」。