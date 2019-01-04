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獨家／蔡英文近日約見蘇貞昌　同意一月底前換閣揆

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▲▼有消息傳出，蘇貞昌將回鍋接任行政院長，賴清德疑似為此不開心。（合成圖／記者黃克翔、周書羽攝）

▲最遲在1月底「蘇上賴下」？（合成圖／記者黃克翔、周書羽攝）

記者周佩虹／台北報導

行政院長賴清德的請辭傳聞從2018年底傳到2019年初，而根據記者所掌握的最新獨家訊息，總統蔡英文與蘇貞昌近日會面後，蘇貞昌誠懇的向蔡英文表示，在民進黨最艱困的此時，他願意挺身而出，扛下重擔，雙方達成共識，最晚在一月底前「賴下蘇上」，由蘇貞昌接任閣揆。

元旦4天連假後，立法院朝野協商同意從2日起召開臨時會，希望在11日前完成108年度中央政府總預算案的三讀流程。而處理了總預算案後，恐怕也就是行政院長賴清德「離開」的時候。據熟悉內情人士指出，蔡英文這幾天有和蘇貞昌前院長見過面，雙方對於「內閣改組」議題，有具體明確的意見交流。

據透露，蘇貞昌在兩人會面的過程中，對總統表達充分的尊重，也強調自己只是希望能為民進黨做些什麼，才會同意挺身而出，奉獻一己之力；雙方經過會談後，蔡英文終於面對賴清德「非走不可」的事實，不再慰留，同意由蘇貞昌來進行「內閣改組」。

▲▼蘇貞昌、蔡英文。（圖／記者屠惠剛、周書羽攝）

▲蘇貞昌、蔡英文近日會面後確定內閣將改組。（合成圖／記者屠惠剛、周書羽攝）

事實上，在去年聖誕節過後，政壇再度傳出賴清德堅決走人，當時《ETtoday新聞雲》就曾獨家掌握到蘇貞昌在12月24日平安夜當晚與某新系重量級人士長談3小時後，同意重回行政院。然而消息曝光後，雖然總統府方面不願鬆口，包括蘇貞昌女兒立委蘇巧慧等蘇系人馬也只好噤口，只剩行政院仍堅定幫賴院長表態「會在要離開的時候離開」；賴清德本人則在年終記者會上意有所指的說「有上車就會有下車」，並指自己是「中繼投手」，而蔡英文也在元旦再次慰留「要好投手留下來一起努力」，但仍沒有改變由蘇貞昌接替賴清德的佈局與規劃。

隨著大陸重力回擊蔡英文的元旦談話，獨派人士頻頻放話逼宮，在內外交迫、腹背受敵的情況下，蔡英文終究得面對現實。據了解，各派系也知道，現階段在民進黨內能夠穩得住行政團隊，同時又有豐富執政經驗者，除了蘇貞昌也沒別人了。但他一開始確實基於政治誠信以及新北市長敗戰考量，從未正面回應，直到新系重量級人士在平安夜出面長談後，蘇貞昌才點頭願意「扛重擔」。

▲▼蘇貞昌展開謝票行程，感謝支持者投票支持。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蘇貞昌雖然參選新北市長失利，但謝票所展現的毅力及風度，贏得許多好評。（圖／記者蔣婕妤攝）

如今，蔡英文已經同意換投手，蘇貞昌只剩下「何時上任」問題，由於立法院臨時會將在11日結束，還有一些時間讓賴蘇「交接」，預估未來兩週將是關鍵，但可以確定的是今年農曆春節時，行政院長已經換人。

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關鍵字：內閣改組,蘇貞昌,蔡英文,賴清德

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