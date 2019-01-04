辯論／游盈隆：當選一定面對阿扁的司法迫害

▲民進黨主席補選辯論, 台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席選戰將在6日登場，4日下午將舉行第二次電視政見發表會。游盈隆表示，未來當選黨主席將有8項任務優先執行，帶領民進黨勝選2020的總統大選，維持國會過半的任務。他強調，2020年一定要辦理黨內總統初選，拒絕連任優先；民進黨要堅持維護台灣價值與主張，放棄一個中國、勇敢實現台灣夢，「民進黨不能輸了」，黨主席也一定要維繫國家的主權。

游盈隆表示，兩岸關係方面，民進黨要硬起來，他主張和平論，台海要避免戰爭，民進黨要勇於站上道德高地，利用台灣的民主、軟實力，積極關心大陸的民主化與自由人權開展，他強調，「維持現狀不是民進黨的基本主張，那只是過渡性的存在。」

另外，游盈隆提到，他上任後，一定會嚴肅面對陳水扁受到的政治跟司法迫害的案件，處理上次全國黨代表連署要求特赦扁的案子。他接著說，民進黨派系失衡，新系一系獨大，享受80%的執政資源卻又不用負政治責任，造成很多人抱怨、黨內紛爭；他強調，必須深切體認派系存在是很自然的事，因為派系來自於人性，而為了避免派系失衡，就是要讓各派系蓬勃發展。他也說，民進黨要重建形象，有理想性、清廉、執政能力等，要走人民路線而非菁英路線。

最後，游盈隆說，他要把黨員該有的權利還給黨員，恢復黨公職人員三七制的提名制度，未來不分區立委名單也要開放黨員參與。