辯論／游盈隆嗆卓榮泰：國民黨年輕支持度遠超民進黨「是你造成」

▲民進黨主席補選辯論，行政院秘書長卓榮泰、台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席選戰將在6日登場，4日下午將舉行第二次電視政見發表會。第二階段交叉詰問時，卓榮泰表示自己過去一段時間走遍台灣和年輕世代議員座談，質疑游盈隆，「您如何帶領這黨跟青年連結？聽聽年輕世代的聲音，告訴年輕人民進黨未來在改造過程，可以和青年更有連結？」

而游盈隆反嗆，蔡總統上任時說要為年輕人解決問題，但2年半後還是沒有解決，整個黨的信任和支持蕩然無存，「解決問題的權力在你身上，你實際上也擁有過，但你卻眼睜睜看著問題存在卻沒有辦法解決」；游說，台灣人民傳遞一個明確的訊息做不好就下台，你做了什麼反省？沒有反省檢討要在走出去，怎麼可能？

游盈隆說，他當然非常關心年輕人問題，工作團隊都是年輕人，「你剛說這陣子你跟年輕人在一起，我在報紙或網路上看到的好像青年議員都在嗆你」；他表示，自己對年輕人的問題有很深入的研究，年輕人很單純，年輕人希望國家領導人執政黨說到做到，「我們卻一而再再而三地讓年輕人失望。」

游盈隆還提到，比如同婚議題，年輕人高比例支持，我們執政黨在蔡總統兼主席下，也有去推動，但推動過程也是反反覆覆，一例一休也是。游說，國民黨在年輕族群支持度遠超民進黨，「這是你造成的。」