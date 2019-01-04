金曲最佳原住民語演唱彭水光　登錄屏東傳統表演藝術保存者

▲藝術家彭水光、杜夏連夫妻，分別獲登錄為屏東縣傳統表演藝術保存者及傳統工藝保存者，4日接受縣府頒授證書。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

魯凱族國寶級的藝術家彭水光、杜夏連夫妻，長年投入原住民文化藝術保存與傳承，分別獲登錄為屏東縣傳統表演藝術保存者及傳統工藝保存者，4日接受縣府頒授證書，彰顯兩位藝師在無形文化資產的奉獻與成就。

已80歲的彭水光，別名撒卡勒，致力於魯凱歌謠文化的研究及傳承，獲登錄為屏東縣傳統表演藝術保存者。

▲彭水光、杜夏連夫婦。

他自小參與好茶部落各式祭儀學習，並擔任祭典引唱人，從事傳統歌謠創作，傳唱出文化、歷史的記述與生活的記憶軌跡，93年還曾以個人首張專輯｢台灣魯凱族百年前歌謠」拿下金曲最佳原住民語演唱人獎。不論是在音樂甚至是雕刻工藝，精湛的技藝獲得無數的藝術殊榮，也造就人才，努力為台灣的原住民文化留下紀錄。

72歲的杜夏連，擅長編織、珠繡、縫紉與月桃葉，與老公彭水光深耕於藝術創作，舉凡木雕、織布或勾織魯凱族網袋工藝，技藝與文化表現形式呈現原住民的素樸質感，用雙手編織出魯凱的文化紋理。



文化處表示，屏東縣原住民族群的藝術文化瑰麗豐富，兩位藝師一生傳承藝術文化的精神，令人感佩，獲頒本縣傳統表演藝術及傳統工藝保存者，藉以落實對無形文化資產、多元價值的尊重。