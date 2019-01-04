九二共識一中各表的爭議　吳敦義：我講的才是「正確版」

▲吳敦義重申「正確版」一中各表的九二共識。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨主席吳敦義4日到桃園出席市黨部舉辦的「五合一選舉感恩茶會」，針對媒體提問大陸國家主席習近平和總統蔡英文對於「九二共識、一國兩制」的看法，吳敦義說，習近平談話並不是九二共識的內容，蔡英文說沒有九二共識，「兩人的說法都不對」。

吳敦義說，1992年雙方所說的九二共識是「一中各表」，原詞句共有35個字，內容為兩岸都堅持一個中國的原則，對其涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達，也就是因為有這個九二共識一中各表的基礎，在1992年的11月3日，海基會經兩輪談判後核定，並經海協會說明要回電呈報核定才算數，最後海協會於11月16日回文給中華民國海基會，雙方政府也都瞭解。

▲▼吳敦義抵桃園，出席市黨部舉辦的「五合一選舉感恩茶會」中，重申「正確版」的一中各表九二共識。（圖／記者楊淑媛攝）

他說，所以這35個字就是一中各表的九二共識，「習先生講的不是九二共識當年的內容，而對蔡英文總統來講，她完全否定九二共識一中各表的存在，也是完全不正確，一個不是九二共識的內容，另一位完全就不認定有九二共識，所以都是不對的」。

吳敦義也進一步解釋，所謂「九二共識其實就是一中各表」的內容，一中各表的意思就是大陸方面可以表示他們的中華人民共和國，我們也是用口頭聲明可以表一中就是中華民國，這就是1993年第一次辜汪會談能夠在新加坡舉行最重要的根基，也就是雙方換文的共識。

吳敦義強調，在「一中各表的九二共識」基礎上，兩岸才能有平等的貿易往來，再來如開放陸客來台觀光，台灣也希望對方保障台生跟台商在中國大陸的人身的安全和投資保障，雙方有了好多年的和平穩定發展，國民黨珍惜這個九二共識一中各表的基礎，希望海峽兩岸都能回歸到這一中各表的九二共識，確保和平穩定發展，是國民黨最基本的政策跟原則。