香港前特首梁振英：盼台灣人來港　了解一國兩制的「真實情況」

▲香港前特首梁振英。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中共中央總書記習近平2日於《告台灣同胞書》40週年紀念會發表演說，重申「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。全國政協副主席、香港前特首梁振英3日在Facebook發文，認為台灣對一國兩制「知之不詳」，「希望台灣民眾能多來香港，直接了解香港實踐『一國兩制』的具體情況」。

梁振英指出，「過去31年，我每天看一份台灣報紙，過去幾個月，由於意識到台灣時局的變化，我每天看兩份台灣報紙，知道台灣媒體對『一國兩制』在香港實施的具體情況報導不多，台灣各界人士也知之不詳。我希望台灣民眾能多來香港，直接了解香港實踐「一國兩制」，「港人治港」，高度自治的具體情況，也希望香港朋友能夠繼續推動兩岸關係和平發展，實現祖國和平統一。」

梁振英認為，「『一國兩制』的構思是科學的，實踐是成功的」，以過去21年的經驗來看，在一個國家之內，「大陸和香港實施不同的社會制度、政治制度、經濟制度、貨幣制度、法律制度和司法制度等，是完全可行的，是有利於香港社會和經濟發展的，這是包括英美在內的國際社會公認的。」

梁振英Facebook全文

習近平主席昨日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話，明確指出「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。

我在1984年開始至1997年參與了香港按照「一國兩制」方針回歸祖國的全過程，先後出任了基本法諮詢委員會秘書長、預備工作委員會小組召集人、籌備工作委員會副主任、臨時立法會議員、第一任行政長官推選委員會成員等職務，並在回歸後出任行政會議成員和第四任行政長官，參加了香港順利過渡、回歸、成立香港特別行政區和執行《基本法》的全過程。

「一國兩制」的構思是科學的，實踐是成功的。過去21年的經驗說明，在一個國家之內，大陸和香港實施不同的社會制度、政治制度、經濟制度、貨幣制度、法律制度和司法制度等，是完全可行的，是有利於香港社會和經濟發展的，這是包括英美在內的國際社會公認的。

按「一國兩制」方針收回香港，一舉解決了歷史遺留下來的香港前途問題，排除了長時間困擾香港社會的最大的不確定因素。

由於實行「一國兩制」，香港背靠祖國，面向國際，享有一國和兩制的雙重優勢，香港的金融市場和對外貿易迅猛發展，並且成為世界最大的離岸人民幣中心和重要的國際仲裁中心。

香港按「一國兩制」方針回歸祖國，作為國家的一個特別行政區的高度自治地位，以及居民的權利和義務等，都由《基本法》的160條以法律形式規定。《基本法》既是香港法律，也是全國性法律，舉國上下，全國各地均需遵守。

回歸以來，中央人民政府、大陸各地方政府和香港特別行政區政府均嚴格按照基本法辦事，全面落實香港的高度自治。根據《基本法》，香港特別行政區在國際社會享有廣闊的活動空間，可以簽署國際協定，以「中國香港」名義參加國際活動，在外國成立「香港特別行政區經濟貿易辦事處」，並且維持獨立關稅區的地位。

過去31年，我每天看一份台灣報紙，過去幾個月，由於意識到台灣時局的變化，我每天看兩份台灣報紙，知道台灣媒體對「一國兩制」在香港實施的具體情況報導不多，台灣各界人士也知之不詳。我希望台灣民眾能多來香港，直接了解香港實踐「一國兩制」，「港人治港」，高度自治的具體情況，也希望香港朋友能夠繼續推動兩岸關係和平發展，實現祖國和平統一。