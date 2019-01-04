獨／觀光大使陳文茜再獻策　「烏魚子佐酒」三鳳中街登場

▲高雄市2019年2月觀光代言人陳文茜提供「烏魚子」想法 。（圖／翻攝陳文茜臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市二月觀光代言人陳文茜向高雄市政府建議「烏魚子」推動高雄觀光，而觀光局也決定在一月底首辦烏魚子佐酒大賽，歡迎各地餐飲業者參加，消息一傳出來造成熱議迴想，陳文茜又再次獻策，要先舉辦烏魚子佐酒大賽的暖身示範賽，讓市民先感受一下。

據了解，陳文茜提供的想法已經受到高雄市觀光局的重視，初步已經有規劃示範賽，時間選在下週日也就是13日來舉辦，屆時將會先邀請烏魚子觀光工廠來贊助烏魚子以外，還會請廚師現場烹調示範，示範賽的地點就選在三鳳中街，烹調好的烏魚子也將提供給市民食用，感受一下烏魚子的美味。

至於為何選在三鳳中街呢？因為春節即將到來，所以為了拉抬高雄市年貨大街三鳳中街的年貨買氣，所以才會選在三鳳中街，透過一次行銷卻能達到兩種目的，透過陳文茜的構想，潘恆旭決定舉辦「烏魚子佐酒大賽」，但盼望用高雄在地食材與廚藝，把高雄烏魚子再一次推往國際。

▲願景軒餐廳「天女散花烏魚散」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實「烏魚子」這個比賽的發想源頭是來自於高雄市二月份觀光代言人陳文茜的點子，原來早在2016年5月的時候，中華民國駐美代表處在雙橡園舉行中華美食晚宴，以美食推廣文化與公眾外交，晚宴由國立高雄餐旅大學中餐廚藝系副教授陳正忠及勇氣廚房創辦人李建達擔任主廚，向美國政要推薦黃金烏魚子、金錢鮮蝦餅、水晶冰捲花、花雕醉雞等精緻中華美食，當時台灣的烏魚子也成功征服外交界。