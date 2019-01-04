男子侵入校園連續行竊財物　警案發5小時破案

▲台南市白河區35歲黃姓男子，自2019年元旦深夜起侵入新營區國小、幼稚園及民宅涉嫌多次偷取財物，被警方查獲，起獲作案工具及贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河區35歲黃姓男子無業又染上毒癮，缺錢花用，自2019年元旦深夜起侵入新營區國小、幼稚園及民宅涉嫌多次偷取財物，由於黃嫌都是利用深夜學校無人或民眾外出之住家下手，警方深入調查鎖定黃嫌涉案，案發5小時內立即在新營火車站附近將他查獲到案，全案偵訊後依加重竊盜罪嫌移送法辦。

新營分局指出自今年元旦深夜10時起，陸續接獲轄內多所幼稚園、國小及民宅等被侵入竊盜，因事涉校園安全，分局立即組成專案小組偵辦，經積極訪查及調閱相關資料，發現黃姓男子（35歲）涉嫌重大，經循線掌握黃嫌行蹤，於新營火車站附近旅社內順利查獲到案。

警方調查黃嫌長期無業缺錢花用，並有使用毒品惡習，認為校園深夜無人行竊較易得手，於是進入偷竊，也有鎖定無人住家行竊，偷取財物包括新台幣現金10萬元、人民幣、神明金牌12面、被害人身分證、提款卡等價值共約20萬元。由於黃男竊取財物得手後，經常藏匿網咖，躲避警方查緝，但法網恢恢，警方於獲報5小時內立即掌控其行蹤，順利將他帶回派出所偵辦。