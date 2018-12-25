嘉南藥理大學萬人聖誕趴　相揪換物嗨翻校園

▲嘉南藥理大學為迎接耶誕佳節到來，舉辦創校以來首場別開生面的「萬人聖誕趴、交換禮物一起來」活動，從12月18日開跑至24日止，累計超過300位師生參加，場面溫馨熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「你交換禮物了嗎？」這句問候語近日在嘉南藥理大學瘋傳，成為學生一見面最夯的熱門話題；為迎接耶誕佳節到來，該校舉辦創校以來首場別開生面的「萬人聖誕趴、交換禮物一起來」活動，從12月18日開跑至24日止，累計超過300位師生參加，場面溫馨熱絡，全校陶醉在歡樂同慶的熱鬧氣氛。

嘉藥耶誕系列活動，自12月18日晚上點燈報佳音儀式揭開序幕，校長、副校長和主秘並率先響應交換禮物活動，當場將神秘禮物放進箱子，引爆活動高潮。換物活動以一換一方式接力進行，12月24日下午結束，校長陳鴻助從箱子取出最後學生放入的禮物並當眾打開，結果拿到充滿正能量的瑜珈墊，令全場師生笑開懷。活動透過嘉藥臉書及Line生活圈迅速廣傳，大家看了欣喜若狂，最後校長也應景跳了一段抖音，為活動劃下完美的句點。

活動期間，同學滿懷期待來參與，天天人潮爆滿，當換來禮物一拆開，驚喜尖叫聲不絕於耳。活動首日便出現大排長龍，全都是衝著校長陳鴻助的禮物而來，搶頭香的餐旅系張維祐同學說，為能換到校長禮物，平常上課都沒那麼早起的他，特地起個大早，7時多就來排隊，雖然最後換到副校長送的精緻耳機，但仍然非常高興。

而幸運獲得校長禮物的休閒系林雨靜同學興奮表示本以為排在第3希望渺茫，沒想到居然被她拿到，喜獲精美手表，十分開心，也很感謝學校舉辦這場活動，讓她在畢業前留下難忘的回憶。

校長陳鴻助表示為歡度耶誕佳節，學校舉辦一系列的精采活動，除交換禮物外，宿舍服務組也舉行溫馨有趣的耶誕聯歡交誼活動，把全體住宿生以及境外生的情感凝聚在一起，展現嘉藥一家人溫暖的濃情關懷；而學生會也辦理黑白萬花筒聖誕市集及變裝舞會等活動，期盼在年終耶誕和新年元旦之際，大家都能珍惜美好的相聚時光，並攜手迎向充滿希望的嶄新未來。