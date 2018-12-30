主廚搶銀行／28小時火速破銀行強盜案　市長侯友宜親勉慰勞

▲市長侯友宜勉勵板橋警方快速偵破陽信銀行強盜案。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

28日下午板橋篤行路發生一起銀行強盜案，搶匪劫走334萬餘元鉅款，板橋警分局與刑事局二大隊第三隊及新北市刑大、情資整合中心及鑑識中心組成專案小組，短短28小時就掌握歹徒行蹤，晚間在板橋大觀路上圍捕時，員警開4槍順利制伏搶匪，新北市長侯友宜30日上午特別前往板橋警分局慰勞破案有功人員。

新科市長侯友宜表示，他上任後提出「智能城市」政策，正好符合這次板橋警方「科技辦案」的精神！現在講究科技辦案，他期勉警察局情資整合中心及鑑識中心持續精進功能，但傳統的勤區查察更不能偏廢，勤區員警要掌握轄內記事人口動態，對治安平穩才有幫助。

市長也說，有效的犯罪預防比偵破重要，對於這次板橋警方能在短短28小時不眠不休逮捕銀行搶匪，他代表新北市民向所有投入辦案的員警致上最深刻的敬意。

市長更一一向每位破案有功人員握手致意，看到昔日共識的老同事，他更親切的打招呼，對於辛苦調閱監視器的派出所同仁，他更表達肯定與讚許，分局長王文澤也代表接受市長頒發破案茶，最後辦案團隊大合照，為這次漂亮破案畫下圓滿句點。

▼侯友宜強調犯罪預防的重要。（圖／記者陳豐德翻攝）

