詐欺犯搭火車「從高雄騙錢到台南」　 目標都是獨居老人

▲高雄市58歲薛姓詐欺慣犯缺錢花用，竟搭火車到台南向獨居老人行騙 ，市警二分局調閱監視系統查出他涉案循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市1名58歲薛姓詐欺慣犯缺錢花用，5天內3次從高雄搭火車到台南向獨居老人行騙 ，他佯裝是老人子女的好朋友，謊稱家人生病急需錢就醫，利用老人家的善心涉嫌騙得2萬6000元，台南市警二分局據報循線在中西區武德街查獲，全案依依詐欺罪嫌函送法辦。

警方指出這名58歲薛姓男子（有詐欺前科），其詐騙手法都鎖定獨居老人涉嫌犯案，他假藉老人家子女的好朋友，因家人生重病需錢看病行騙，薛嫌涉嫌於去年12月30日向蔡姓、1月2日莊姓、1月3日盧姓被害人，各詐騙17000元、2000元、7000元得手。

因蔡姓等被害人事後向其子女查證，才知薛嫌根本不是兒女的好朋友，而向轄區台南市警二分局博愛派出所報案，博愛派出所長吳孟勳派員調閱監視錄影器，查出薛男影像，並請附近商家協助留意此人。

直到1月3日上午薛嫌再度從高雄搭火車到台南，上午8時多行經民族路一家彩行，彩券行人員發現他，馬上通知里長，里長迅速轉告警方，博愛所員警獲報後，在武德街將薛嫌查獲。

警訊中薛嫌拉起領口露出脖子腫瘤，向警方聲稱因為生病沒辦法工作才犯案，但警方深入了解，該顆腫瘤根本不算惡性腫瘤，薛嫌自稱的疾病，是糖尿病、甲狀腺亢．．等等，全案依詐欺罪嫌偵辦。