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小孩躺地哭鬧就說媽媽壞壞！長輩神回「他們聽不懂」母氣到累

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網搜小組／綜合報導

一名媽媽3日在臉書「爆怨公社」PO文，並將這兩年來聽到的婆婆媽媽超扯建議整理成7大點，包含有種冷叫婆媽覺得冷、小孩沒糖吃就是沒童年等。文章一PO出果然引起許多媽媽們的共鳴，也紛紛留言分享自己遇到的奇葩經歷，「在婆婆視角看來，千錯萬錯都是媽媽的問題！內心OS就一個字X」。

▲嬰兒,母嬰,尿布,爬行,親子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲每個人教小孩的方法都不一樣，媽媽們大多都遇過長輩過度干涉孩子教育方式的問題。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO提到，不少長輩覺得小孩一年四季都會冷，尤其新生兒時期更是包緊緊，6個月後還會開始碎念母奶沒營養不用再餵，或者出門隔天感冒就一定是媽媽的錯，連擔心糖吃太多會影響小孩健康也要管，說沒糖吃就是沒童年，「這真的沒關係好嗎？」

更扯的是，如果孩子躺在地上哭鬧就什麼都答應，還會反過來幫腔「媽媽壞壞」，原PO無奈表示，「還順便跟我說『他們還小聽不懂』，其實他們都懂。而且我的孩子3個月後就沒有喝夜奶，竟然還被說成像後母、不給小孩喝，吃飯也是不讓坐在兒童餐椅上，餵個飯還要追來追去，真的讓我好累。」

▲▼男孩,孩子,小孩,兒童,哭泣,哭鬧。（圖／翻攝自pixabay）

▲有的長輩只要小孩哭泣，就會安慰是別的東西或人壞壞害他哭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

原PO的超苦經驗談一PO出，很快就有其他媽媽跳出來力挺，「真的每一點都很X」、「孩子自己跌倒哭鬧，有些長輩還會打地板，說地板壞壞要打打」、「反正在婆婆看來，不會是她的錯，也不會是爸爸的錯，小孩有問題都是媽媽的錯，內心OS就一個X字」。

但也有網友分享一段婆婆在醫院被護理師重新教育的經歷，「我兒子剛出生被包得跟肉粽一樣，頭一次回醫院打疫苗是婆婆抱著，護理師打過招呼突然開始教導不能把寶寶包成這樣，手腳要出來活動等等，回家後我婆婆就不再堅持了，YA！」

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關鍵字：婆媳,育兒,爆怨公社

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