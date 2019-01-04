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懷孕後男友神隱！問「姊姊」才知淪小三　正宮反擊只打趴老公

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▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲馬女以為遇上真愛，結果卻讓自己淪為小三。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

突發中心／綜合報導

台北市馬姓女子在2017年認識朱姓男子，兩人很快陷入熱戀並交往，沒想到懷孕之後人卻突然神隱，後來透過臉書才找到對方的姊姊，經過一番詢問竟然發現姊姊就是「男友」的妻子，自己反而挨告通姦。台北地檢署認為，朱男在交往期間欺騙馬女已經離婚，最後僅起訴男方一人。

檢警調查，馬女認識朱男時誤信對方已經離婚，於是展開交往，期間也發生過性關係，後來發現自己懷孕了，男友卻開始躲避甚至直接人間蒸發，不得已只好靠自己的力量找尋線索，好不容易在臉書聯繫上對方的「姊姊」，急著找人詢問，這才知道自己竟然成了小三。

▲▼孕婦，產婦，剖腹，生產，生小孩，懷孕，產房，懷胎。（圖／CFP）

▲馬女懷孕後發現男友都避不見面。

朱妻指控，她與丈夫結婚後雖然育有3子，可是夫妻倆感情不佳，對方常到酒店消費又不拿錢回家照顧小孩，所以經常為了這些事情發生爭吵，也說過在外找女人至少得拿錢回家之類的氣話，2017年底收到馬女的訊息，再按照時間推算，肚子裡的孩子根本是在兩人尚未離婚時就懷上，隨口說說的話竟然成真，一氣之下對兩人提告通姦罪。

朱男坦承確實對馬女隱瞞尚未離婚的身分，但這一切妻子都知情也同意。不過，檢方認為，男方不僅隱瞞身分還把一時的氣話當真，再加上雙方都承認有發生性關係，於是依通姦罪起訴；馬女的部分，檢視對話紀錄發現她確實不知道男友的身分，最後獲不起訴。

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關鍵字：外遇,懷孕,通姦罪

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