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強制員工放假！　486先生「勞逸要結合」：年假一律休完否則減薪

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▲▼ 486先生強制員工要休完年假，否則隔年減薪 。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▲ 486先生強制員工要休完年假，否則隔年減薪 。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

記者張嘉晏／綜合報導

又到了歲末年終結算假期的時候，但許多人因為職務內容的關係不休年假，若遇到這樣的情況，有些公司就會發年假代金補償。不過「486團購網」執行長陳延昶任認為「勞逸要結合、有假就要放」，日前還公告強制員工要休完年假，否則隔年會減薪，讓網友再次羨慕。

陳延昶今（4日）在臉書發文表示，「去年居然發生公司成立至今以來，第一起年假沒放完的事情。」同時也貼出公司公告表示，「即日起，年假一律都要休完，若沒休完考績將打丙，隔年將會減薪。」

陳延昶表示，自己並不是捨不得給「年假代金」，而是覺得有假就要放，「管你是出國玩還是去看電影去看海或者在家睡大頭覺，還是回故鄉陪陪父母，勞逸要結合，適時放假休息對於健康以及思緒才會好。」

486先生-陳延昶總經理。(圖／記者劉恒成攝)

▲陳延昶。(圖／記者劉恒成攝)

網友羨慕表示，「這是對的，職場上的所有人都要努力工作，也要努力經營家庭生活」、「大哥是夢幻老闆」、「收到，但我不是員工啊啊啊啊」、「這種老闆要去哪裏找？」、「放假還得弄公事也是沒用，只好代金」。

其實網友羨慕486員工已經不是第一次，去年12月中陳延昶也在臉書發文，公布給員工的分紅，平均一人可得23萬2620元，讓網友好羨慕。

人稱網購界霸主陳延昶標榜「幸福企業」，2010年創立「486團購網」，也只請得起3名員工，經過7年的打拚，員工擴增到30人，公司業績成長16倍，2017年營收高達16億元，目前有台北總部、台中展示中心和高雄展示中心。486去年初更打出員工生育補助最高8萬元、結婚禮金最高1個月薪資、育嬰津貼一年2萬4000元、租屋津貼1年2萬4000元，讓不少網友羨慕大喊「還有缺人嗎」、「想應徵」。

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▼486公司員工2017年12月前往南韓考察，一群人開心自拍。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

486公司員工。（圖／翻攝「486先生」臉書）

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關鍵字：486先生,陳延昶,年假

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