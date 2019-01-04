線上爽抽「買1送1」優惠又來了！星巴克限時7天免費玩快試手氣

▲星巴克又推出線上數位體驗活動。（圖／取自官方粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接2019到來，連鎖咖啡業者星巴克再度推出數位體驗活動，自1/7至1/13限時7天可抽咖啡買一送一優惠，或全品項第二杯半價、免費茶瓦納系列飲料等好康。

星巴克於官網上公告指出，自1/7起推出「迎接新年好運氣」活動，至1/13前的每日皆可至數位活動畫面開啟當日送出的紅包，即可獲得新年專屬優惠，憑優惠券可至全台門市使用。

而優惠卷內容除了有全品項好友分享買一送一外，還有購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠，以及點購任一大杯茶瓦納系列飲品，由星巴克免費招待等。

星巴克指出，優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且不適用於外送外賣及預訂服務，車道服務及台積電廠區型門市亦不提供此優惠服務。另外，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動也不能合併使用。

另外，自即日起到2/28，使用85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送消費滿200元，即可免費贈送一杯小杯拿鐵。該活動只限台灣本島，且每位會員限領一次。另消費滿499元可享免運費優惠，若不到門檻則需收49元外送費。

至於丹堤咖啡則自即日起至2/28推出新品「白鬍子咖啡」優惠，活動期間購買中杯可享特價79元、大杯特價89元。另自備環保杯可再折扣5元。