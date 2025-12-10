　
生活 生活焦點

仙塔律師從賣慘到認罪！陳沂曝「關鍵原因」狠酸：人品真是不行

仙塔律師全認罪！陳沂分析大轉彎原因。（翻攝仙塔律師臉書）

▲「仙塔律師」李宜諪涉替靈骨塔詐團主嫌洩密、洗錢，9日到台北地院第3度出庭，逆轉改口全部認罪。（翻攝仙塔律師臉書）

圖文／鏡週刊

涉嫌幫助詐團洗錢的網紅「仙塔律師」李宜諪，遭檢方以洗錢防制法及洩密罪起訴求刑1年，先前她出庭都否認犯行，不過昨（9日）態度大轉彎認罪，引發討論。對此，常針貶時事的網紅陳沂認為，可能與法官有揭露心證有關，才導致她改變策略，更酸說對方影片拍不錯，但人品真不行。

陳沂發文先回顧仙塔律師此案始末，她表示當初仙塔被抓時，還在社群平台賣慘博取同情，講得好像自己很無辜，單純處理過程有「瑕疵」，後續開庭也堅稱無罪，甚至指遭檢察官疲勞審問，更對限制出境一事抱怨說「又不是什麼很重的罪」。

不過昨日北院第3次開庭，仙塔律師全部認罪，盼法院從輕量刑。陳沂分析，可能是因上次開庭時法官稍微揭露心證，表示「妳的答辯內容，將不會從輕量刑」所致。

話鋒一轉，陳沂驚呼所以仙塔律師從頭到尾都在騙欸，被抓後還騙社會大眾，並對於其拍片講解法律一事給予稱讚，認為很接地氣，「但這個人品真是不行」。

陳沂接著暗諷說，自己很欣賞她「硬拗到底假裝沒事的勇氣」，並扯到吳宗憲身上，「反正群眾是健忘的，台灣一大堆鄉愿很容易原諒。只要妳敢，就可以跟憲憲一樣，洗一洗還是新的。」


態度大逆轉！仙塔律師改口認罪洗錢、洩密　盼法官從輕量刑
助理費除罪化藍營內部有異聲！國會助理工會喊撤案　陳玉珍：不會撤案
稱台灣地位已被七重鎖定！　中外長嗆日「戰敗國」：借台生事是可忍孰不可忍

