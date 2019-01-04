ET民調／中市立委第5選區補選　沈智慧支持度44.3%領先

▲沈智慧到中市選委會填寫登記資料。（圖／記者李忠憲攝）

政治中心／台北報導

台中市立委第5選區（北區及北屯區）因盧秀燕參選台中市長而辭去立委，將於1月27日進行補選，國民黨由前立委沈智慧出馬，民進黨則推派前台中市政府交通局長王義川參選，另外還有聯合黨的林忠勝、無黨籍的邱于珊參選。究竟誰有機會出線？根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，目前國民黨沈智慧獲得四成四支持度，領先其他各候選人均達兩成五以上。

《ETtoday新聞雲》於2018年12月26日至2019年1月1日透過結合網路與電話訪問調查，進行「台中市第5選區立委補選調查」，共計完成1220份有效樣本。調查結果發現，有44.3%受訪者會投票給國民黨沈智慧，19.2%會投給民進黨王義川，另7.3%會投給無黨籍邱于珊，而聯合黨林忠勝的支持度則僅有0.3%。

▲台中市第5選區立委補選候選人支持度。（圖／《ETtoday新聞雲》製，下同）

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，沈智慧在男性及女性、40歲以上、北屯區及北區等族群均獲得明顯優勢的支持。另從政黨傾向來看，沈智慧除獲得本身國民黨認同者近八成五的高度支持以外，在政黨傾向中立者的支持度，沈智慧也是大幅領先其他候選人。

▲候選人支持度交叉表。

針對1月27日投票的台中市立委第5選區（北區及北屯區）補選，調查也發現，有合計高達82.1%受訪者表示會去投票（一定會55.5%、可能會26.6%），而12.7%表示不一定，僅5.2%受訪者明確表示不會。

▲台中市第5選區立委補選投票意願。

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2018年12月26日至2019年1月1日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以設籍台中市立委第5選區(北區及北屯區)年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為1,220份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.8%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(107年11月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台中市立委第5選區(北區及北屯區)20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。