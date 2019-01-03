▲ 狠父毆打並命令做「新兵操」，可憐4歲男童棉被裹屍棄深山。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市白姓男子，因不滿男童哭鬧尿床，竟出拳頭毆打男童腹部，又勒男童頸部後重摔在地，還命令指揮男童，像新兵訓練一樣，原地踏步答數，男童因體力不堪負荷昏倒，白男自行幫男童施作CPR急救沒送醫，隔天下午發現男童沒有心跳，白男用棉被將男童包裹棄屍基隆山區。3年後因男童沒有就學，警方獲報介入調查後，案情曝光，全案審結將白男判處9年6月有期徒刑。

檢警調查，白姓男子（36歲）2006年與石姓女子結婚，育有一名近4歲男童，白男因案要被關，在男童出生前後入獄服刑，白男有家暴前科，社會局將男童安置寄養家庭3年，白男因與妻分居，就跟王姓女子同居，並將男童帶回家照顧。

▲ 狠父用棉被包裹男童，將男童棄屍在基隆山區某產業道路旁。

白男經濟收入不穩定，加上需繳交房租，經濟壓力大，心情不好。2011年5月間晚上，白男因男童哭鬧又尿床，一時情緒失控，竟出拳歐打男童腹部幾下，又將男童勒住頸部，白男不聽王女勸阻，反將男童重摔在地，還命令男童原地踏步，還要喊出「1、2，1、2」。



男童被迫照做體力不堪負荷昏厥，王女要求將男童送醫，反遭白男一陣毆打，白男自行幫兒子施作CPR急救後，便將男童抱回在床上，一直到隔日下午，白男發現男童已無呼吸、心跳死亡，白男擔心東窗事發，趁王女上班時，用棉被包裹男童，騎機車前往基隆山區某產業道路上，將男童棄屍。



案發3年餘後，社會局獲報男童遲遲未入學，發現男童已失蹤多年，基隆地檢署指揮偵辦，白男在2016年供出棄屍位置，這起生虐童棄屍案因此曝光，檢方依家暴傷害案件起訴，全案審結，依法故意對兒童犯傷害致死罪，為7年以上至無期徒刑，棄屍罪6月以上、5年以下刑期，法官審酌白男只有國中肄業、經濟貧寒、犯罪情節、動機及犯後坦承犯行，法院判應9年6月有期徒刑。

▲ 狠父用棉被包裹男童，將男童棄屍在基隆山區某產業道路旁。

▲ 狠父將男童棄屍地點。