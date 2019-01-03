錢包不見超慌！路人姨霸氣掏150「好險趕上火車」　竹中生po文尋人：謝謝您

▲雖然150元只是個小數目，但對他來說真的很重要。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

網搜小組／綜合報導

一名竹中學生今下午到新竹火車站時，發現錢包不見，身上剛好也沒錢，於是向站務人員求救，結果旁邊一位阿姨聽到後，立刻掏出150元給他，由於當時趕火車他匆匆離去，但心裡充滿感謝，於是發文想找到那位好心阿姨，「如果可以的話我希望能把這筆錢還您，謝謝。」

男同學在「新竹爆料公社」po文表示，約莫下午4點10分時，剛到新竹火車站的他，發現不但錢包失蹤，身上連一塊錢也沒有，無奈之下他向站務人員尋求協助，那時旁邊剛好有一位阿姨，聽到他們的對話，儘管彼此不認識，對方還是好心地伸出援手。

他回憶道，「阿姨說她兒子也是竹中的學生，就馬上從包包掏出150，雖然我的車票錢只需要15元，但那個好心的阿姨仍要我把錢收下。因為那時候趕著搭火車，來不及多說也來不及把錢找給阿姨，也許150只是一筆小錢，但對於當時半毛錢都沒有的我來說真的很重要。」

男同學不知阿姨是否是新竹人，也不知對方會不會看到這則貼文，「但我要和您說聲謝謝，如果可以的話我希望能把這筆錢還您。」po文一出短短1小時時間，已超過3千多人按讚，網友們紛紛回應，「人間有情」、「用一樣的愛去對待未來需要被幫助的人，那個幫助你的阿姨肯定會很開心的」、「善良的種子持續傳播著」、「未來將這股正能量回饋給社會吧」。

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