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寒冬送暖...還記得10歲綺綺嗎？　2018年6則暖新聞一次看

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▲▼告別2018迎向2019，全台各地依舊有不少的跨年晚會、跨年煙火等活動。跨年夜晚上到元旦氣溫偏低，外出跨年的朋友記得多加衣物。（圖／記者宋德威攝）

▲告別2018迎向2019，ETtoday讓你在跨年夜增添一股暖流。（煙火示意圖／記者宋德威攝）

生活中心／整理報導

2018年即將進入尾聲，這一年中發生許多暖心的新聞，包含10歲女孩綺綺的故事、花蓮早產嬰等，消息刊登之後，網友都出現一系列的社會救助行為，讓人見識到台灣最美的風景果然是人。《ETtoday新聞雲》特別整理出6則溫馨報導，在寒冷的跨年夜為大家注入一道暖流。

1. 10歲女孩「綺綺」離世，留下溫暖恐龍貼圖

▲綺綺畫的恐龍LINE貼圖引起討論，還有網友直接把恐龍刺在手臂上。（圖／翻攝施景中臉書）

▲有網友將綺綺畫的恐龍刺在手臂上。（圖／翻攝施景中臉書）

台大婦產科名醫施景中在臉書分享10歲女孩「綺綺」的故事，原來綺綺是他親手接生的，但患有複雜先天心臟病，於9月不幸離世，生前最喜歡畫恐龍，因為希望自己像恐龍一樣強壯。而綺綺的爸媽也將她最後的創作製作成Line貼圖上架，希望將收益捐給需要的病人，故事感動無數網友的心。

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刺青師刺完「綺綺恐龍」把所得捐了　施景中：好心人比你想像多

2. 花蓮早產嬰「國道開道167公里」送台大

▲▼花蓮早產兒急奔台大167公里紅斑馬護送。（圖／記者范綱儀攝）

▲花蓮早產兒急奔台大167公里紅斑馬護送。（圖／記者范綱儀攝）

花蓮一名邱姓媽媽，日前因為早產男嬰罹患壞死性腸炎，只能夠靠氧氣來支撐，緊急從慈濟醫院轉院到台大醫院，在臉書PO文「我的小孩我自己救，請大車禮讓，拜託拜託...」最後由民間救護車護送，經過國道警察鳴笛開道，讓原本3小時車程縮短至2.5小時。她說，國道警察主動私訊要幫忙開道，真的非常感激。

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3. 街上購物免費！她騙90歲爺爺「隨便買」　商家全配合...真相暖哭網友

百貨公司,逛街,專櫃,購物（圖／記者周宸亘攝）

▲一句善意的謊言，讓90多歲的爺爺享受購物樂趣。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

嶺東科大女學生分享，媽媽曾對爺爺撒過的一句大謊，因為爺爺已經90歲高齡，出現失智症徵兆，出現許多脫序行為，想出一個善意謊言，編出政府推出很棒的政策，90歲以上長者購物免費，成功串通鄰近商家，大家一起演戲配合，讓爺爺不會覺得跟這個世界格格不入，再由看護跟在後頭付帳。

4. 父親病逝…22歲暖哥棄大學供弟念書　「扛2份工」創業玩重機追風

▲吉森楷睿、魏嘉宏靠自己的能力創業，在嘉義市經營一家汽機車美容工作室。（圖／吉森楷睿授權提供）

▲圖中的吉森楷睿、魏嘉宏靠自己的能力創業，在嘉義市經營一家汽機車美容工作室。（圖／吉森楷睿授權提供）

嘉義市一對年輕人因為喜愛重型機車，兩人結為事業夥伴靠自己的能力創業，在市區開設一家汽機車美容工作室，白天當上班族、晚上下班後就到工作室服務汽機車友；其中一名年輕人是台荷混血的吉森楷睿（Carey Giesen），他的父親幾年前因病過世，不捨媽媽獨自扛起家計，於是他高中畢業後就暫停升學，努力賺錢減輕媽媽的負擔。

5. 30K暖男月捐6千元！買毛毯送獨居老人　家人苦勸：怎麼娶老婆

▲「暖男」陳俊合月薪僅3萬多元，但他每個月拿6000元買物資，捐給獨居老人或弱勢家庭。（圖／東森新聞）

▲陳俊合每個月拿6000元買物資，捐給獨居老人或弱勢家庭。（圖／東森新聞）

雲林一名28歲「暖男」陳俊合在輪胎工廠上班，月薪僅3萬多元，但他每個月自掏腰包拿出5、6000元買物資，捐給獨居老人或弱勢家庭，2年多來捐了12萬元，家人曾苦勸量力而為、應該要存錢娶老婆，不過他認為，自己盡力幫助別人很充實快樂。

6. 曾受日本師傅協助！他寄「親手繪畫＋鳳梨酥」收到超暖笑容

一幅畫，勾勒出台日間的友情。嘉義網友SiTa Tsai自小就很喜歡畫畫，出社會後，也積極摸索繪畫技巧，他曾在臉書社團認識會以色鉛筆作畫的日本師傅，並受到對方熱心協助，雖然最後他沒有赴日工作，日前仍是寄了自己的畫與鳳梨酥給師傅，「看到他拿著我的畫笑得那麼開心，我也覺得很開心」。

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關鍵字：暖新聞,10歲女孩,綺綺,施景中,恐龍貼圖,早產嬰,花蓮

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