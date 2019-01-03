高屏行銷台灣燈會被潘孟安打臉　潘恆旭：幕僚還沒跟他說

▲高雄觀光局長潘恆旭接受媒體訪問，回應屏東及桃園打臉之說。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄市近來積極推動觀光發展，但3日遭到屏東縣長潘孟安否認將與高雄聯合行銷台灣燈會，直指「完全沒談」，打臉已經談妥一說；對此高雄觀光局長潘恆旭3日回應，表示應該是幕僚還沒跟縣長報告。

潘恆旭表示，站在南方聯盟的立場，高屏本來就是一個生活圈，他強調「屏東的事就是高雄的事」，所以主動希望跟屏東縣政府一起推廣南方的觀光。針對屏東縣長潘孟安打臉燈會將作聯合行銷一說，潘恆旭回應，已有跟屏東縣交通旅遊局及傳播局見過面，應該是幕僚作業還在進行中，所以還沒跟縣長報告。

▲潘局長強調高屏為一個生活圈。（圖／記者吳奕靖攝）

而針對桃園市府回應「鳳飛飛日」不是先搶先贏，潘恆旭則說，這並不能算是搶，如果桃園已定有「鳳飛飛日」，也輪不到高雄來定，並強調鳳飛飛家屬也曾表示鳳飛飛是屬於全球公共財，而不屬於桃園，他也提到鳳飛飛與高雄有很深的情感連結，在經濟起飛的年代，鳳飛飛的歌曲在高雄大街小像傳唱，許多作業員都是鳳迷，且鳳飛飛在歌迷心中永垂不朽。

▲潘局長表示鳳飛飛在歌迷心中永垂不朽。（圖／記者吳奕靖攝）

另外，潘恆旭日前表示未來每月會有一名代言人來行銷高雄，有網友KUSO表示，是不是四年後就會有OBS48，對此潘恆旭也回應，「尊重網友創意，但請拭目以待，未來每個月的代言人都會讓你surprise！」

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