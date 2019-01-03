竹光國民運動中心1月3日起試營運　林智堅揭牌

▲新竹市長林智堅親自為「竹光國民運動中心」揭牌。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

座落於竹光路與經國路口、新竹市的第二座國民運動中心「竹光國民運動中心」，今(3)日至17日啟動試營運，新竹市長林智堅親自揭牌，他表示，新竹市一年有113天下雨，超過30度氣溫有123天，期盼竹光國民運動中的成立，提供給市民更優質的運動環境。

竹光國民運動中心是一座低耗能、低碳排放、會呼吸的智慧綠建築，外觀設計取自新竹市的特色「風」，透過風的流動與律動，勾勒與構築運動中心的線條，造就繽紛外觀，內部設置籃(羽)球場、室內游泳池、瑜珈、飛輪教室等，並附設地下停車場，提供市民舒適的運動休閒空間。

竹光國民運動中心自1月3日起，至17日的中午12時至20時，提供場館設施免費使用，游泳池、體適能中心，採現場排隊；桌球場、羽球場、籃球場則採網路預約，另有免費體驗課程，皆可於26日上線辦理報名及預約。

上午參觀運動中心設施過程中，林智堅笑稱，這麼好的環境都想要安排時間來運動，無奈市政繁重，「唯一能做的運動就是巡工地」，他也表示，目前北區及東區運動中心已完成，也已爭取到經費，未來同樣會建設香山運動中心，實現對居民的承諾。

「新竹市一年有113天下雨，超過30度氣溫有123天」林智堅表示，為了讓熱愛運動的年輕朋友有好的運動環境，市府在南寮打造新竹市第一座足球場及槌球場等等場域，新竹左岸也建置棒壘球場及極限運動空間，此外，「除了閱讀習慣，運動習慣格外重要」，市府爭取經費打造多所校園風雨球場，期盼提供給孩子及市民更優質的運動場域。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，竹光國民運動中心共投入5億餘元興建，是棟地下3層、地上挑高4層的運動中心，基地位置地點適中、交通便利，設施內有籃(羽)球場、室內游泳池、瑜珈、飛輪教室等，並附設地下停車場，有汽車格193個、機車格63個，戶外也已植栽綠美化，提供寬敞舒適人行道，具備充足的運動中心機能。

教育處表示，竹光國民運動中心除提供新竹市民一個完善的室內運動場地，照顧市民的身心健康，未來更要作為培訓新竹市專業運動選手的場地，讓體育向下扎根。日後更將陸續規劃各式公益健康講座、公益運動課程、趣味專項運動比賽等活動，鼓勵市民多運動、多健康，提升全民體健環境，使新竹市成為實質的「健康城市」。竹光國民運動中心地址：新竹市竹光路325號，報名網址：https://scr.cyc.org.tw/tp16.aspx