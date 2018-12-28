2019新竹市城市馬拉松　林智堅邀全國跑者感受人情味

▲「最速律師」邱靖貽首度公開亮相，同時擔任本次賽事代言人。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

2019新竹市城市馬拉松，1月6日下週日將於樹林頭公園開跑，共有15國、約8500名跑者共襄盛舉，開跑記者會今(28)日於市府前廣場舉行，並進行捐晶片、做公益感謝儀式，市長林智堅、活動代言人律師邱靖貽共同預告賽事起跑。林智堅市長表示，感謝近30間在地店家熱情協助，準備許多獨特美食力挺，歡迎全國跑者來到新竹市，一起看見城市的改變，感受風城濃濃人情味。

本屆新竹市城市馬拉松推出許多亮點，首先是提倡環保，從紀念衣、獎牌到獎盃，全部運用回收材料製作，藉此提倡「循環經濟」的概念；再來是結合公益，鼓勵跑者完賽後捐出晶片，晶片押金大會將全數捐給新竹市中小學體育促進會，象徵讓「竹」跡延伸，幫助基層弱勢體育選手。

林智堅表示，這次的馬拉松亮點之一，就是利用賽事路線來行銷新竹市，沿途不但經過許多歷史古蹟，更有嶄新的建設如隆恩圳、新竹左岸、漁人碼頭等，讓參賽選手可以看見這座城市這些年的改變，留下深刻印象。

「新竹市最迷人的地方，就是美食小吃與濃濃人情味」林智堅說，這屆賽事除了有172支啦啦隊沿途幫選手加油，突破新高，最吸引人的就是在地店家的美食應援，不僅有傳統小吃，還有五星級飯店提供主廚級的美味餐點，幫選手補充能量，透過市民朋友與店家的加油打氣，一定讓選手感受到新竹市的好客，在馬拉松賽場上一路不孤單。

林智堅也感謝新竹英迪格酒店業主、子樂投資總裁詹偉立，對新竹市城市馬拉松的大力支持，詹偉立總裁說，原本團隊只是看中新竹市的投資環境與前景，沒想到後來真的喜歡上新竹市這座新舊並存、充滿文化深度的城市。詹偉立總裁強調，為了讓大家看到新竹市的美好，以及支持新竹市政府的用心，身為這座城市大家庭的一份子，新竹英迪格酒店將提供超過5000份主廚級餐點，沿途幫跑者補充能量，力挺這個全台最特別的城市馬拉松。

李芳齡表示，近年，女跑者投入馬拉松賽場的比例提升，新竹市城市馬主視覺便以女跑者背影為主軸，寓意女力崛起。今天記者會背影女跑者「最速律師」邱靖貽首度公開亮相，同時擔任本次賽事代言人。邱靖貽律師不僅為國內全馬女子百傑之列，也是台灣唯二完成世界六大馬的女跑者，跑步的故事激勵人心，是象徵女力的最佳典範，賽事當天將為休閒組領跑。

李芳齡表示，新竹市城市馬拉松從2014年開辦以來，啦啦隊數量不斷成長，本屆達172隊，突破以往紀錄，準備為來自全國各地的跑者加油打氣，展現新竹市的熱情。除了夾道的啦啦隊，更有近30家新竹在地美食力挺賽事，在沿路準備「美食私補」，提供最獨特的在地小吃、料理供跑者享用，嘗遍風城的美好，體驗視覺與味覺雙重饗宴。