竹光國民運動中心1/3起試營運　多項設施課程體驗

▲竹光國民運動中心館內設施規劃完善。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第二座運動中心「竹光國民運動中心」將於2019年1月3日開始試營運，室內游泳池、體適能中心、綜合球場、桌球場、韻律教室等場館一應俱全，3日至17日共15天試營運期間，多項設施與課程免費體驗，游泳池、體適能中心體驗採現場排隊；桌球場、羽球場、籃球場採網路預約，另每日都有瑜珈、飛輪、有氧、兒童體育班等各式免費體驗課程，名額有限，提早預約報名避免向隅。

新竹市政府教育處表示，竹光國民運動中心座落於竹光路與經國路口，是新竹市第二座國民運動中心，建築物地下3層、地上挑高4層，外觀設計取自新竹市的特色「風」，透過風的的流動與律動，勾勒與構築運動中心的線條，造就繽紛外觀，並配戶外寬敞人行道及植栽綠美化，具充足停車位，設施內有籃(羽)球場、室內游泳池、瑜珈、飛輪教室等，啟用後將提供給新竹市民另一個優質的運動環境。

竹光國民運動中心可容納9百多人，館內設施規劃完善，空間寬敞明亮，包含溫水游泳池、體適能中心、綜合球場、桌球場、韻律教室等，提供基礎完善的各式運動項目，為提供市民更好的服務品質，1月3日起至1月17日的中午12時至20時，提供場館設施免費使用，即日起可線上辦理報名及預約。1月18日至1月19日休館4天整理場地，1月21日起開始正式營運。

試營運期間，游泳池、體適能中心的免費體驗採現場排隊；桌球場、羽球場、籃球場採網路預約，另每日都有瑜珈、飛輪、有氧、兒童體育班等各式免費體驗課程，因應寒假即將到來，1月底起除了有各式兒童運動冬令營、專業運動營隊開跑，也有為長輩設計的樂齡學院公益營隊，讓各個年齡層的市民都能享受運動的樂趣。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，新竹市長林智堅上任後不遺餘力完善城市體育環境，先後投入了3,075萬經費整修新竹市立體育館，在學校體育建設方面，也投入1.28億元，陸續完成23所學校、29座操場、球場的整建工程，讓體育向下扎根。

教育處表示，竹光國民運動中心提供市民完善的室內運動場地，日後更將陸續規劃各式公益健康講座、公益運動課程、趣味專項運動比賽等活動，鼓勵市民多運動、多健康，提升全民體健環境，使新竹市成為實質的「健康城市」。竹光國民運動中心地址：新竹市竹光路325號，報名網址：https://scr.cyc.org.tw/tp16.aspx