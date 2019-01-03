2019新竹馬好暖！ 視障陪跑員化身「背影女孩」

▲背影女孩「潘梨秋」，本身是一名跑者，更有另一個特別的身分-視障陪跑員。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

近年來，越來越多女跑者投入馬拉松賽場，2019新竹市城市馬拉松將於周日(6日)開跑，本屆賽事主視覺以跑者背影呈現，其中最大的背影以女跑者作為發想，象徵「女力崛起」，而這位「背影女孩」到底是誰呢？為了找尋背影女孩，新竹市城市馬臉書粉絲頁上月起發起「尋找背影女孩」活動，造成網友廣大的迴響，共有超過150位背影女孩投稿，其中也發現許多特別的背影，每個背影都藏著一個精采的故事。

溫馨陪跑女孩

背影女孩「潘梨秋」，本身是一名跑者，更有另一個特別的身分-視障陪跑員。起初在朋友的推薦下加入視障陪跑團，因為熱愛跑步，所以想帶著喜歡跑步的視障朋友一起晨跑。提到陪跑的過程，潘梨秋表示：「每一次的陪跑都有不同的體驗，雖然他們看不見，但對於大自然的感受很細膩，聽她說著今天的花好香、空氣好清新，細微之處都讓平凡成為了不平凡！」

照片裡的另一位背影女孩是視障朋友「明汝」，彼此都很珍惜每次共同跑步的時光，兩人即將挑戰屬於他們的『第一場馬拉松』，潘梨秋說：「其實每一步都不輕鬆，但是我們相信跑步沒有奇蹟只有累積，倒數兩個月，期許我們能順利完成初馬挑戰！」

熱心私補的甜點女孩

「鄭夢婷」是新竹市在地人，四年前因在台北工作，發現台北的河濱很適合跑步，而愛上跑步。回到新竹後，練習場地變成藴育許多長跑好手的十八尖山，身為在地跑者鄭夢婷說：「期待有一天新竹城市馬能將這裡規劃成賽道，讓跑友們知道新竹有一個這麼棒的練習場地！」

鄭夢婷目前在新竹市創業，成立『手工甜點工作室』，堅持純手工製作，甜點受到顧客的肯定。比賽當天，她選擇以另一種方式加入比賽，在賽道上設立私人補給站，提供現殺鳳梨跟手工甜點，熱心為跑友們加油打氣！

賽道啦啦隊的賽車女孩

「王于君」是在新竹就讀大學與就業的高雄人，目前在新竹市『馬雅烘焙咖啡館』工作，『馬雅烘焙咖啡館』正好是本屆的賽道私補與啦啦隊之一，對於新竹的印象，她笑說：「新竹的風真的大到我快變成風箏了！」，因為男友是車手的關係，加上本身就有興趣，而開始接觸騎車，休假時喜歡騎到外縣市，不僅放鬆心情，還能認識各地的車友，覺得非常有趣。

除了騎車，王于君也熱愛跑步，所參加的跑團『今天有跑喔』是由咖啡館老闆成立，每天都會揪團跑步，不論是一大清早或是下班後的夜晚，「如果你真心想要完成一件事情，全世界都會聯合起來幫你」是她從跑步中學到的事。

2019新竹市成市馬拉松週日將於樹林頭公園開跑，共有15國、約8500名跑者共襄盛舉，本屆賽事特色有捐晶片幫助在地體育生的公益活動。「舌尖上的新竹」特色補給站，有近30間在地店家熱情協助，準備許多獨特美食力挺，更有專為獲排名跑者、初馬、初半馬、百馬等獎項設計的特色獎牌，歡迎全國跑者來到新竹市，一起創下個人最佳紀錄，也看見城市的改變，感受風城濃濃人情味。