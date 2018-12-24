SBL睽違4季重回風城　12/28竹市體育館戰鼓再起

▲SBL超級籃球聯賽第16季共有14場賽事，在新竹市立體育館開打。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

SBL超級籃球聯賽第16季「戰鼓再起」將於12月28日起，共有14場賽事，在新竹市立體育館熱情開打，開幕首戰將由裕隆納智捷對上臺灣銀行，這是睽違4季之後，SBL重回新竹市開打，歡迎市民朋友一同來新竹市立體育館，欣賞精彩籃球賽事。

新竹市長林智堅表示，新竹市立體育館自1997年4月啟用至今，許多新竹人在這個場地打過比賽、看過比賽，有青春有汗水，更多的是新竹人共同的回憶，體育館整修後，讓這座21年的老球場有了新的生命，除了提供選手、球迷更好的賽事體驗。他也感謝籃協來新竹市舉辦SBL精彩賽事，歡迎球迷共襄盛舉。

林智堅表示，每次只有SBL到新竹市，球迷總是特別的多，一方面是新竹市的籃球運動人口眾多，另一方面，市府投入3000多萬經費整修，使比賽場地符合國際標準，讓球員能享受這煥然一新的球場，體育館也改善無障礙電梯，讓身障朋友、推著兒童推車的媽媽都能暢行無阻觀賞球賽。

籃協秘書長李一中肯定市府扎根基層籃球運動與改善場館場地的用心，「新竹市立體育館整修後，是全台灣數一數二的籃球場館」他表示，SBL能在這裡舉辦賽事，是非常開心的事，對於新竹市擁有廣大球迷及高消費力的市場，李一中秘書長也表達重視，未來會持續和新竹市政府合作，一同推廣籃球運動。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，SBL本賽季最大亮點就是全新「雙洋將」制度，每個隊伍可同時有兩名外籍球員，增加賽事強度，更具可看性，帶給球迷精彩比賽。她也期盼國內籃球最高殿堂的SBL超級籃球聯賽睽違四季再度回到風城，能持續點燃新竹市的籃球熱情。

李芳齡表示，新竹市的基層籃球運動風氣鼎盛，市府近年共投入超過1500萬改善學校籃球場，並補助237萬培訓基層籃球隊員，讓籃球運動向下扎根。本市的籃球重點學校-光復中學也正在HBL甲級聯賽的複賽激戰中，期待能順利闖進八強，再創新竹市的最佳成績。

教育處表示，更多SBL超級籃球聯賽新竹市賽程及購票資訊，請至SBL超級籃球聯賽官網查詢：https://sbl.choxue.com/

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