2019新竹馬獎盃　結合在地特色設計感十足

▲ 新竹馬推出最具在地特色與環保概念的賽事紀念獎盃。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

最有在地味的馬拉松！2019新竹市城市馬拉松將在周末登場，與春池玻璃合作，結合在地產業特色，推出設計感十足、融合在地產業與景點的新竹馬獎盃，分別頒給獲排名、初馬、初半馬、百碼跑者，不僅提倡環保，更具紀念性，邀各界跑者來新竹馬創下個人紀錄，並拿回值得紀念的獎盃搶蒐集。

新竹市政府教育處指出，本次新竹馬結合「循環經濟」與春池玻璃共同合作，推出最具在地特色與環保概念的賽事紀念獎盃，由再生玻璃打造的玻璃藝術獎盃，提倡環保更具紀念性，其中啦啦隊與百馬獎座皆由春池玻璃贊助提供，力挺馬拉松賽事，展現深耕在地的企業精神。

教育處指出，透過玻璃的回收再製，將原本已經廢棄的玻璃，重新賦予嶄新的價值，本屆賽事紀念獎盃（排名、初馬、初半馬），以不同顏色呈現，採用回收玻璃製成的平板烤漆玻璃獎座造型，結合賽事主視覺，獎牌上盡頭的終點也畫出3座特色景點，代表跑者揮灑汗水，踏遍整座新竹市，迎向城市馬拉松最後一哩路的榮耀，也象徵跑者邁向自我全新的里程。

承辦單位運動筆記更特別提到百馬獎座的部分，百馬跑者所代表的「健康」、「減碳」、「環保」精神，透過春池工藝，以「嶄新一葉」的造型來呈現；啦啦隊感謝獎座，則藉透明玻璃勾勒出精彩的彩色線條，表現啦啦隊參與其中的熱情與活力，寓意「新竹因您而精彩！」，讓每個參與者都能夠參與這場盛會。

運動筆記表示，春池玻璃為結合傳統與創新的代表，與新竹市的特色不謀而合，設立於新竹市香山區的春池玻璃，有著「永續經營，綠色創新」的理念，讓新竹市城市馬拉松也融入「循環經濟」的理念，推層出新，帶動環保經濟熱潮，讓賽事不僅僅只是賽事。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，「循環經濟」強調資源重複利用，藉由回收與再生，減少廢氣物產生，以達到環境永續經營的理念。春池玻璃回收廢玻璃率世界第二名，也是台灣玻璃產業在世界的領頭羊，市府持續與之合作，透過春池玻璃結合傳統與創新的能量，讓市民重新認識新竹市在地產業，也透過本次的合作，讓更多人了解循環經濟的重要性。

李芳齡表示，作為全台最具規模的玻璃回收業者，董事長吳春池秉持「循環經濟」的概念經營企業，盼能帶動國內「循環經濟」的發展，而春池綠能玻璃觀光工廠，於 2011年由經濟部評鑑通過，成為新竹市第一家觀光工廠，也是目前為止新竹市唯一的觀光工廠，致力於推廣「綠能玻璃」的品牌。