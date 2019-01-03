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傳李遠哲當面開砲想走人　蔡英文反問「我到底做錯什麼？」

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▲▼總統蔡英文出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲4人3日聯名發表公開信，要求總統蔡英文不要參選2020連任，為政壇再掀波瀾，現在更傳出，其實早在1日李遠哲就密會蔡英文，當面開砲，並請辭總統府資政，但蔡英文不准，反問「我到底做錯了什麼？」氣氛火爆。

九合一選舉大敗，民進黨內重整檢討，2020「換英」聲浪漸起，日前獨派團體才召開記者會，要蔡英文「不要出來」，3日4大老吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲進一步於報紙刊登公開信，「請蔡總統放棄連任、交出行政權　退居二線」。

據《蘋果日報》報導，蔡英文1日邀來10多位中研院士到官邸會面，李遠哲便請求兩人私底下先談談，當場批評蔡英文執政的問題，並請辭總統府資政，蔡英文不同意，說「我到底做錯了什麼？」李遠哲則稱，當初由葉俊榮擔任教育部長而不是管碧玲就錯了，雙方「不歡而散」。

對於「逼宮」，蔡英文稍早在臉書表示，「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」，指她回應中國國家主席習近平的談話已翻譯成英文，「請大家一起把以下圖片、文字分享給世界各地的朋友，讓更多人聽見台灣的聲音！」

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關鍵字：彭明敏,高俊明,吳澧培,李遠哲,民進黨,國民黨,總統府

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