分析／解放軍鎖定101心理戰　無人機新常態？灰色地帶考驗我軍政治判斷

記者任以芳／台北報導

解放軍東部戰區近年對台演習「步步逼近」，從今年4月1日的「無代號演習」到昨29日「正義使命-2025」，不到一年的時間內，兩次在宣傳片中釋出台北市101地標，從最初的衛星空照到「首次」無人機真實俯瞰，運用心理攻勢，刻意展示監控我方一舉一動，同時也凸顯解放軍無人機擾台是否成為另一種新常態？目前國際之間對擊落無人機偵查尚處於灰色地帶，也沒有標準國際共識，將極度考驗我方困難的政治抉擇與軍事判斷。

解放軍東部戰區今早上再次宣布，今天12月30日8時至18時將在昨天公布「禁航」座標，畫出五大海域和空域，進行重要實彈射擊軍事演習，並稱「解放軍打『獨』促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。」

▲ 解放軍連兩次軍演釋出鎖定北市地標101，企圖用心理戰，貼近台灣「常態化」，實則掌握監控我方一舉一動。（圖／記者任以芳製圖，翻攝東部戰區、央視）

東部戰區演習連兩次釋出101畫面用意？

昨29日一整天，東部戰區圍台軍演出現幾個不尋常訊號，甚至過去從未發生。首先，東部戰區連續兩次釋出台北市畫面，並且鎖定101大樓作為象徵地標，其用意何在？

回顧東部戰區選在4月1日突襲式宣布「無代號」演習，東部戰區釋出其中一支《除妖除魔》宣傳片「首次」出現台北市地標，宣傳片模擬用北斗衛星精準掌握台灣，接著出現台北市地標的101大樓，我軍在漢口街一段移防戰車畫面，但多半是動畫模擬或資料影像做宣傳。

讓外界高度關注，解放軍當時「首次」釋出台北市空照圖，強調用衛星鎖定目標位置在中正前也是總統府所在地，空照圖清楚看見台北市街景輪廓，甚至基隆河、淡水河位置相當清晰，「劍指」意味十分濃厚。

▲ 解放軍東部戰區「正義使命2025」首次啟用無人機恐變成新常態，灰色地帶考驗我軍政治判斷 。（圖／翻攝東部戰區、央視）

9個月後，解放軍改變心裡戰術，東部戰區昨29日早上七點半突襲式宣布「正義使命-2025」軍演。昨晚7點《央視》新聞聯播釋出震撼畫面，解放軍「首次」釋出無人機，甚至近距離俯瞰台北101的畫面，還能見到一架飛機起飛，畫面一片朦朧，顯然是清晨拂曉拍攝。

首先，解放軍刻意視角切入台灣「政治中樞」台北市，從「衛星空照圖」到「無人機拍攝實景拍攝」，傳遞訊號是「解放軍偵查能力把我方一舉一動列入嚴密監控氛圍，甚至可做到精準打擊。」

其次，是否成為另一種心理戰數的「新常態化」？解放軍用台北資料畫面街景與演習畫面結合，虛實之間，通過重複播放，讓畫面在輿論中逐步「常態化」，一方面宣傳「反制措施針對的是『台獨』分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」進而降低台灣社會對軍事逼近的敏感度與警惕性。

▲國防部今30日公布解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

解放軍演習「首次」派出無人機、模糊12海里默契

解放軍演習距離台灣越來越近，從「進逼」到「抵近」，昨日東部戰區與海事航警釋出「禁航」經緯度座標位置，解放軍釋出「5演習區」全劃設在我方12海里防線，這是史上從未發生情況。《解放軍「極限抵近」鵝鑾鼻僅9海里 首覆蓋巴士海峽、公布我軍空照圖》）

另外，2022年8月裴洛西訪台後，解放軍在台海舉行至少6次大規模軍演，即使宣傳片有出現無人機等片段，都是動畫模擬。相較於過往以衛星或高空偵察機拍攝，本次「正義使命-2025」演習「首次」釋出此用無人機近距離俯瞰101的畫面，以及鎖定我軍從北到南多個重要軍事基地空照圖，都在釋出重大指標性的軍事意義。

解放軍「首次」派出無人機，顯然測試「偵察打擊一體化」的成果。若本次釋出影像絕對真實，代表解放軍無人機已具備高精準度的目標獲取能力，影像能清晰辨識地標與周邊基地，比如清晨裡的台北101大樓被清楚拍攝，意味著在未來解放軍無人機群可執行先期偵察、實時引導、定點清除等任務。

另外，解放軍釋出無人機俯瞰 101 影像，甚至在大陸最具權威話語的《央視新聞聯播》釋出該畫面，等同向國際宣示解放軍「常態化」進入台灣核心空域，過去「12海里」的法律與默契防線已被模糊化，未來是否變成常態，甚至壓縮我方軍事預警空間。

擊落？不擊落？無人機的灰色地帶戰略

檢視各國使用無人機情況，無人機偵查最具安全且低成本，也沒有犧牲士兵風險。但是「長滯空」的特性經常出現「灰色地帶」的爭議，若因為無人機生發軍事衝突等情況，國際之間也沒有標準共識，尺度拿捏上更加複雜，使得無人機成為「灰色地帶戰略」的優勢。

現在民用或軍用的無人機判斷也很關鍵，在保護我方領空之時，又不能過度應對。若發生解放軍無人機墜毀等意外，我方要如判斷是軍事衝突或單純意外事故，若是「誤判」直接影響區域局勢穩定性。

另外，之後要觀察解放軍無人機巡視是否成為「新常態」？未來在台灣周邊長時間滯留，或再次突破12海里範圍，我方將面對困難政治抉擇，擊落必定讓兩岸衝突升級，不擊落代表領空主權被「吃豆腐」，極大考驗我軍應變時間和國防韌性與判斷。