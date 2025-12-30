快訊／軍演第二天　共軍在台灣南北兩端檢驗「一體封控能力」

▲東部戰區30日軍演範圍。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／北京報導

共軍東部戰區昨（29）日開始在台灣周邊區域開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。央視新聞報導，12月30日8時至18時，解放軍東部戰區將在台灣周邊海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。

另據東部戰區今早發布，12月30日，解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。