2019年第一例非洲豬瘟　黑龍江再爆撲殺7.3萬頭豬

▲圖為廣東東莞的工作人員把豬拖到屠房。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中國農業農村部2日上午發布2019年第一起非洲豬瘟疫情，截至目前為止，黑龍江省綏化市明水縣一處養殖場因發病豬隻高達4846頭、死亡3766頭，需撲殺總共7萬3000頭豬。

根據中國農業農村部新聞辦公室上午通報，疫情已由黑龍江省動物疫病預防控制中心確診，疫情發生後，農業農村部派出督導組前往明水縣事發地點。養殖場已依照要求啟動應急響應機制，對全部病死和撲殺豬進行「封鎖、撲殺、無害化處理、消毒」等處置措施，並同時禁止所有生豬及其產品進出封鎖區。上述措施都已落實。

▲大陸截至2018年12月25日發生非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

大陸在2018年12月30日公布最後一起非洲豬瘟疫情，地點在山西省晉城市澤洲縣，當時的養殖戶存欄生豬共8016頭、發病24頭、死亡7頭。3天之後，大陸再傳出8月3日以來的第104例非洲豬瘟疫情，同時也是2019年第一起。

非洲豬瘟在大陸的第一起疫情發生在同樣位處東北地區的遼寧省，目前已有104例疫情，範圍遍及23省區市。根據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局官網的統計資料，1月2日通報的明水縣疫情已是黑龍江的第6起案例。