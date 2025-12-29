共軍才軍演！陸海警展開執法巡查　喊話我海巡「依法管控台島」

記者趙蔡州／綜合報導

共軍東部戰區29日宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處緊貼我領海基線。在軍演進行之際，福建海警也動員艦艇編隊在台灣周邊海域、馬祖列島及大坵嶼附近海域展開綜合執法巡查，還強調執法是依「一個中國原則」依法管控台灣及其附屬島嶼的實際行動。

▲福建海警針對台灣周邊海域、馬祖列島及大坵嶼附近海域展開綜合執法巡查。（圖／翻攝自央視新聞）

根據中國《央視新聞》報導，在正義使命-2025軍演展開之際，福建海警也組織多支艦艇編隊，分批次、分海域向台灣周邊海域集結，進行跨日夜、不間斷的綜合執法巡查，執行聯合護漁、查證識別、攔截查扣等科目演練，檢驗有效管控、高效執法能力。

同時，福建海警也將在馬祖列島及大坵嶼附近海域展開巡查，通過高頻喊話、航路管制等方式，對不明身份可疑船隻進行必要管制。福建海警普陀山艦執法員嚴浩說，「我們將按一個中國原則，對重點海域、重要港口和航線進一步加大管控力度，嚴厲打擊違法犯罪活動，確保台島周邊海域安全穩定」。

▲福建海警執法員一度向我海巡艦艇喊話。（圖／翻攝自央視新聞）

另一名福建海警執法員甚至向我國海巡船艦喊話，「PP-10082船，我是福建海警14609艦，我艦正在轄區海域開展執法巡查，不要影響我正常巡航執法，台灣回歸是歷史大勢，請你們不要誤判形勢，為台獨賣命只有死路一條」。

福建海警執法員蔣劍峰強調，他們是按一個中國原則對管轄海域依法管控，將嚴厲打擊各類違法犯罪活動，時刻保持高度戒備狀態，隨時準備應對一切突發情況，確保管轄海域安全穩定。