雲南一名副局長被老婆「抓猴」　私湯溫泉會銀行女友

▲雲南一名副局長被同為公務人員的妻子抓包與女子開房過夜。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

雲南一名女性副局長實名向紀檢單位舉報，指控其時任丈夫在婚姻存續期間，與金融機構女職員一同前往昆明溫泉民宿過夜，並涉及公職人員與商人支付房費等違紀情事。相關舉報已獲紀檢監察機關正式受理，事件引發外界對公職紀律與私德問題的關注。

《紅星新聞》報導，12月20日，雲南玉溪市元江縣住房和城鄉建設局副局長葛暉，向雲南省紀檢監察機關實名舉報稱，今（2025）年10月8日凌晨2時左右，其時任丈夫、玉溪市農業農村局副局長張某，與雲南紅塔銀行工作人員陳某某，在昆明市雲水怡溫泉度假酒店共處一室，並在她報警後被警方到場查獲。

葛暉表示，當晚與張某一同前往酒店的，另有元江產業園區管理委員會黨工委副書記、副主任陳某乙；而相關房費，則由在元江從事房地產開發的商人楊某、唐某某支付。對此，紀檢監察機關接線人員回應，相關舉報已完成登記，將依規研判並按屬地原則轉辦。12月29日上午，玉溪市紀委監委已致電葛暉，確認正式受理該案。

葛暉目前任元江縣住房和城鄉建設局副局長，張某則為玉溪市農業農村局副局長、元江縣農業農村局前局長。葛暉說明，她與張某於2016年結婚並育有一子，期間曾離婚又復婚。她稱，張某調任玉溪市農業農村局後，行為出現異常。

葛暉指出，10月7日張某稱將前往通海縣下鄉，但其手機定位卻顯示一路前往昆明。她循定位追蹤，發現張某先在昆明萬象城消費，隨後前往盤龍區雲水怡溫泉度假酒店，並目睹張某與一名女子在酒店內用餐、唱歌，進入同一房間。

據了解，雲水怡溫泉度假酒店為民宿型酒店，設有12間客房，其中「心」、「竹」兩間房各自配有私密庭院與私湯溫泉。葛暉稱，張某與陳某某入住右側「竹」房間，另名同行男子入住左側「心」房間。

10月8日凌晨，葛暉以發現疑似賣淫嫖娼線索報警，警方到場後進入「竹」房間進行盤查。葛暉表示，當時陳某某與張某均向警方稱雙方為「男女朋友關係」。

葛暉隨後確認，該女子為雲南紅塔銀行工作人員陳某某，根據當晚錄音內容顯示，三方談及婚姻問題時，陳某某要求「改天再談」，張某則多次向雙方求饒，不過，陳某某在錄音中否認與張某發生關係，但稱當晚行為屬其個人自由。

葛暉認為張某已構成婚內出軌，雙方於10月9日前往玉溪紅塔區民政局辦理離婚登記，並於11月11日冷靜期結束後正式離婚。目前，相關舉報事項仍由紀檢監察機關進一步調查處理中。